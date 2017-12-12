Сборная России по хоккею выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что сборная России выступит на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, несмотря на ограничения от Международного олимпийского комитета. Команда будет вынуждена выступать под нейтральным флагом.

Об этом сообщили Известия.

«Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду. Мы продолжаем подготовку к Корее по намеченному плану. Это решение спортсменов, которое поддержано федерацией. Для любого российского атлета Олимпиада — смысл жизни. И хоккеисты, и тренерский штаб сделали все, чтобы быть на пике формы к 2018 году, а федерация даст им возможность проявить себя. И, что самое важное, на нас рассчитывают наши болельщики и соперники».

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволит российской сборной выступить на Олимпиаде под национальным флагом. Также был пожизненно дисквалифицирован экс-министр спорта РФ Виталий Мутко. Российские спортсмены, в свою очередь, выразили готовность принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.