"Даллас" в НХЛ обыграл "Рейнджерс" по буллитам, "Флорида" в овертайме дожала "Детройт"

"Питтсбург" уступил соперникам из "Колорадо".

В заокеанской Национальной хоккейной лиге состоялись очередные встречи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт турнира. В центральном матче хоккеисты "Далласа" на выезде в серии буллитов обыграли "Рейнджерс". Айлендерс – Вашингтон – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 2 Нелсон (Чимера, Клаттербак), 2:0 – 20 Лэдд (Эберле, де Хаан), 3:0 – 21 Таварес (Ли, Бэйли), 3:1 – 48 Орлов (Бигл, Стивенсон). Рейнджерс – Даллас – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 26 Хонка (Бенн, Линделль), 1:1 – 56 Нэш (Бучневич, Шей). Питтсбург – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 46 Барберио, 0:2 – 58 Комо (Джонсон), 1:2 – 59 Кессел (Гюнцель, Малкин). Детройт – Флорида – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 18 Зеттерберг (Дэйли), 1:1 – 50 Трочек (Барков, Юбердо), 1:2 – 62 Мэтисон (Бьюгстэд). Виннипег – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 1 Куликов (Шайфли, Коннор), 1:1 – 6 Босер (Д.Седин, Х.Седин), 2:1 – 24 Перро (Литтл, Армия), 3:1 – 34 Элерс (Перро, Майерс), 4:1 – 51 Моррисси (Копп, Лаури), 5:1 – 59 Перро (Хендрикс). Анахайм – Каролина – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 1 Уильямс (ван Римсдайк), 1:1 – 5 Грант (Шоу), 2:1 – 39 Сильверберг, 3:1 - 41 Шоу (Велински, Верметт), 3:2 - 57 Раск (ван Римсдайк, Скиннер)

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