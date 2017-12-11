"Торонто" минимально обыграл "Эдмонтон", "Сент-Луис" одержал победу над "Баффало" в НХЛ

Состоялись четыре поединка регулярного чемпионата.

Состоялись очередные встречи в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Торонто – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Хайман (В. Нюландер, Гардинер) Сент-Луис – Баффало – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Шенн (Стеен, Эдмундсон), 2:0 – 36 Штястны (Эдмундсон, Тарасенко), 2:1 – 41 Родригес (Кэйн, Райнхарт), 2:2 – 58 Родригес (Сканделла, О′Райлли), 3:2 – 64 Тарасенко (Штястны, Парайко) Чикаго – Аризона – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 47 Уинджелс (Оэстерле, Хэйден), 1:1 – 54 Дюклер (Чикран, Голигоски), 2:1 – 55 Анисимов (Сибрук, Кэйн), 3:1 – 56 Шмальц (Кэйн) Сан-Хосе – Миннесота – 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 4 Мерфи (Э.Стаал, Цукер), 0:2 – 10 Э.Стаал (Гранлунд, Сутер), 0:3 – 24 Э.Стаал (Гранлунд, Мерфи), 1:3 – 39 Бернс (Гертл, Торнтон), 2:3 – 42 Бернс (Павелски), 3:3 – 54 Гертл (Демело, Хеед), 3:4 – 63 Нидеррайтер

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