"Тампа" обыграла "Виннипег", "Вегас" одолел "Даллас" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Состоялись несколько матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Новичок лиги "Вегас" добыл трудную победу на выезде над "Нэшвиллом". Основное время и овертайм завершились вничью - 3:3, и "Вегас" перестрелял соперников в серии буллитов. Детройт – Сент-Луис – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 11 Шварц (Шенн, Стеен), 0:2 – 24 Соботка (Штястны, Тарасенко), 0:3 – 26 Апшолл, 0:4 – 36 Баумистер (Блэйз, Пьетранжело), 1:4 – 47 Нильсен (Эрикссон, Гленденинг), 1:5 – 49 Яшкин (Эдмундсон, Пьетранжело), 1:6 – 59 Шенн (Стеен, Баумистер) Бостон – Айлендерс – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 30 Маршанд (Пастрняк, Крюг), 2:0 – 46 Дебраск (Пастрняк, Крюг), 2:1 – 56 Ли (Барзэл, Бэйли), 3:1 – 59 Хейнен (Бержерон) Монреаль – Эдмонтон – 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – 7 Каммаллери (Марун, Нюджент-Хопкинс), 0:2 – 11 Хайра (Строум), 0:3 – 21 Хайра (Рассел, Строум), 0:4 – 22 Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 1:4 – 33 Гальченюк (Пачиоретти, Петри), 1:5 – 42 Клефбом (Лучич, Летесту), 1:6 – 43 Овитю (Пулюярви, Макдэвид), 2:6 – 55 Дано (Карр, Фроуз) Тампа-Бэй – Виннипег – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Копп (Танев, Лаури), 1:1 – 18 Гурде (Джонсон, Пойнт), 2:1 – 36 Сергачев (Палат, Джонсон), 2:2 – 38 Коннор (Уилер, Моррисси), 2:3 – 47 Элерс (Лайне, Труба), 3:3 – 48 Кучеров (Стэмкос, Дотчин), 4:3 – 60 Пойнт (Строльман) Коламбус – Аризона – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Андерсон (Дюбуа, Панарин) Питтсбург – Торонто – 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 0:2 – 1 Браун (Хэйнси, Райлли), 0:3 – 12 Бозак (Полак, Марнер), 1:3 – 34 Шейэн (Думулин, Симон), 2:3 – 37 Малкин (Кессел), 2:4 – 38 Бозак (Гардинер, Марнер), 3:4 – 57 Кросби (Симон, Летанг) Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 6 Веси (Нивс, Кэри), 2:0 – 29 Фаст (Нэш), 2:1 – 33 Сиверсон (Ноусен, Колман), 3:1 – 36 Зукарелло-Асен, 3:2 – 46 Вуд (Бутчер, Заха), 4:2 – 46 Зукарелло-Асен (Макдона, Миллер), 5:2 – 51 Хэйс (Фаст, Нэш) Флорида – Колорадо – 3:7 (1:1, 1:2, 1:4) Шайбы: 0:1 – 10 Рантанен (Ландескуг, Барберио), 1:1 – 19 Экблад (Йэндл, Юбердо), 2:1 – 24 Мальгин (Макканн, Макгинн), 2:2 – 31 Маккиннон (Немет, Комфер), 2:3 – 32 Керфут (Рантанен, Бэрри), 2:4 – 51 Джонсон (Ньето), 2:5 – 53 Уилсон (Андригетто, Комфер), 3:5 – 54 Юбердо (Трочек, Йэндл), 3:6 – 55 Ньето (Седерберг, Комо), 3:7 – 57 Седерберг (Ньето, Комо) Даллас – Вегас – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Шайбы: 0:1 – 12 Так (Икин, Лайпсик), 1:1 – 14 Питлик (Факса, Руссель), 1:2 – 24 Перрон (Нил), 2:2 – 25 Спецца (Клингберг, Янмарк-Нюлен), 2:3 – 26 Смит (Маршессо), 2:4 – 28 Макнэбб (Икин, Лайпсик), 3:4 – 44 Бенн (Линделль, Сегин), 3:5 – 59 Хаула (Перрон) Сан-Хосе – Оттава – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 12 Кутюр (Браун, Лабанк), 2:0 – 25 Влэшик (Лабанк, Хеед), 3:0 – 34 Карлссон (Торнтон, Павелски), 4:0 – 43 Павелски (Карлссон, Кутюр), 5:0 – 57 Гертл (Кутюр, Бернс) Калгари – Ванкувер – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 2 Виртанен (дель Зотто), 1:1 – 18 Брауэр (Лазар), 1:2 – 39 Босер (Д.Седин, Гранлунд), 2:2 – 51 Ткачак (Хэтэуэй),3:2 – 58 Беннетт, 4:2 – 59 Ткачак (Хэмоник, Фролик) Лос-Анджелес – Каролина – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 26 Тоффоли (Пирсон, Копитар), 2:0 – 29 Копитар (Фолин, Тоффоли), 2:1 – 53 Раск (Терявяйнен), 2:2 – 57 Линдхольм (Макгинн, Райан), 3:2 – 64 Пирсон (Куик, Маззин)

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