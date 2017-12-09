Молодежная сборная Украины по хоккею проиграла первый матч Чемпионата мира

19:29, 09 декабря 2017
Хоккей
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Уукраинцы уступили хозяевам турнира из сборной Словении со счетом 1:3.

Украинские хоккеисты проиграли команде Эстонии / fhu.com.ua

В Бледе (Словения) завершился матч 1-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд (U-20) в третьем по значимости Дивизионе 1В, где сборная Украины уступила команде Словении, сообщает официальный сайт соревнований

Матч завершился со счетом 1:3.

Судьба матча была решена во втором периоде. После безголевой первой 20-минутки, именно в этом отрезке игры команды забросили три шайбы. На два гола сборной Словении украинцы ответили одним точным броском Дмитрия Щербакова с передачи Александра Пересунько. Украинцы забросили гол на 38-й минуте, реализовав численное большинство.

В третьем периоде словенцы забросили еще одну шайбу, уверенно доведя игру до победы.

Этот матч был первым из пяти для сборной Украины на турнире в Бледе. Также наша команда сыграет со сборными Польши, Норвегии, Италии и Литвы. Чм по хоккею среди молодежных команд продлится до 15 декабря. 

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Теги: #хоккей молодежный ЧМ#Украина проиграла Словении хоккей