Молодежная сборная Украины по хоккею проиграла первый матч Чемпионата мира

В Бледе (Словения) завершился матч 1-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд (U-20) в третьем по значимости Дивизионе 1В, где сборная Украины уступила команде Словении, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:3.

Судьба матча была решена во втором периоде. После безголевой первой 20-минутки, именно в этом отрезке игры команды забросили три шайбы. На два гола сборной Словении украинцы ответили одним точным броском Дмитрия Щербакова с передачи Александра Пересунько. Украинцы забросили гол на 38-й минуте, реализовав численное большинство.

В третьем периоде словенцы забросили еще одну шайбу, уверенно доведя игру до победы.

Этот матч был первым из пяти для сборной Украины на турнире в Бледе. Также наша команда сыграет со сборными Польши, Норвегии, Италии и Литвы. Чм по хоккею среди молодежных команд продлится до 15 декабря.