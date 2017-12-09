"Чикаго" прервал серию из пяти поражений в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в одном из которых "Чикаго Блэкхокс" прервал серию из пяти поражений в лиге победой над "Баффало", сообщает официальный сайт лиги.

"Блэкхокс" пришлось непросто, но они со счетом 3:2 в овертайме выцарапали победу у "Баффало", прервав серию из пяти поражений.

Решающую шайбу за пять секунд до конца овертайма забросил Густав Форслинг. У "Сэйбрз" был отличный шанс продлить неудачную серию соперника, но на второй минуте овертайма Джек Айкел не реализовал штрафной бросок. Его отразил Кори Кроуфорд, вернувшийся в состав после трех пропущенных игр и в итоге сделавший 29 сэйвов.

Вратарь "Баффало" Робин Ленер сыграл просто классно, но его 48 спасений оказалось достаточно только для одного очка. "Сэйбрз" открыли счет в конце первого периода, когда Джейсон Поминвилль реализовал большинство. Это было первое реализованное "Баффало" большинство за 10 матчей (до этого было ноль из 30 попыток).

У "Чикаго" первый гол забил Алекс Дебринкат, для которого он стал 12-м в сезоне. По этому показателю он делит лидерство в команде с Артемом Анисимовым. Патрик Кейн в четвертый раз подряд остался без очков - это его самая длительная безрезультативная серия в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

8 декабря.

Вашингтон – Рейнджерс – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Бигл (Стивенсон, Смит-Пелли), 2:0 – 31 Бэкстрем, 2:1 – 39 Грабнер (Макдона, Миллер), 2:2 – 49 Фаст (Стаал, Кэри), 3:2 – 56 Нисканен (Овечкин, Уилсон), 4:2 – 58 Уилсон (Орлов, Бэкстрем)

Нью-Джерси – Коламбус – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Бойл (Вуд, Хэйс), 2:0 – 14 Юханссон (Ноусен), 2:1 – 22 Дюбуа (Панарин), 2:2 – 25 Седлак (Панарин), 2:3 – 34 Харрингтон (Дженнер, Панарин), 3:3 – 39 Колман (Сантини, Гиббонс), 3:4 – 41 Веннберг (Бьоркстранн, Панарин), 3:5 – 55 Веренски (Джонс, Панарин)

Нэшвилл – Вегас – 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Карлссон (Шмидт, Так), 0:2 – 34 Нил (Шмидт, Сбиса), 1:2 – 35 Йернкрук (Форсберг, Оберг), 2:2 – 48 Арвидссон (Террис, Фиала), 3:2 – 54 Бонино (Арвидссон), 3:3 – 59 Хаула (Перрон, Миллер)

Чикаго – Баффало – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Поминвилл (Кэйн, Айкел), 1:1 – 28 Дебринкат (Форслинг, Шарп), 1:2 – 31 Окпосо (Родригес, Уилсон), 2:2 – 56 Уинджелс (Рутта, Форслинг), 3:2 – 64 Форслинг (Тэйвс, Саад)

Анахайм – Миннесота – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Рой (Бошемен, Каше), 1:1 – 34 Цукер (Нидеррайтер, Гранлунд), 1:2 – 36 Митчелл (Уинник, Проссер), 2:2 – 53 Хенрик (Монтур, Перри), 2:3 – 63 Дамба (Цукер, Койл)