"Питтсбург" в овертайме одолел "Айлендерс" в центральном матче дня НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

В ночь на пятницу в Национальной хокейной лиге состоялись 9 матчей, в центральном из которых "Питтсбург Пингвинз" одолели "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 4:3. НХЛ. Регулярный чемпионат. 7 декабря. Бостон – Аризона – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) Шайбы: 1:0 – 1 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 1:1 – 17 Дворак (), 2:1 – 33 Бэкес (Гжельчик, Нэш), 3:1 – 39 Бэкес (), 4:1 – 40 Крейчи (Бержерон, Маршанд), 5:1 – 57 Хейнен (Миллер, Нэш), 6:1 – 58 Бьорк (Хара, Крейчи) Питтсбург – Айлендерс – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2) Шайбы: 1:0 – 12 Гюнцель (Малкин, Летанг), 1:1 – 25 Эберле (Ледди, Пулок), 2:1 – 47 Кессел (Кросби, Летанг), 3:1 – 48 Шейэн (Хагелин), 3:2 – 55 Барзэл (Сизикас, Мэйфилд), 3:3 – 58 Нелсон (Хики, Лэдд), 4:3 – 61 Ханвик (Раст) Монреаль – Калгари – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 6 Монахан (Джиордано, Ферланд), 1:1 – 8 Карр (Делорье, Фроуз), 2:1 – 30 Дано (Петри, Пачиоретти), 2:2 – 47 Хэтэуэй (Кулак, Беннетт), 2:3 – 61 Монахан (Годро) Тампа-Бэй – Колорадо – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 1 Ландескуг (Маккиннон), 1:1 – 1 Стэмкос (Джонсон, Наместников), 2:1 – 13 Куниц (Пакетт, Джирарди), 2:2 – 18 Джонсон (Андригетто), 3:2 – 28 Наместников (Стэмкос, Джонсон), 4:2 – 44 Киллорн (Наместников, Стэмкос), 5:2 – 56 Пойнт (Джирарди, Гурде) Флорида – Виннипег – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) Шайбы: 1:0 – 2 Пысик (Хэйли, Маккензи), 2:0 – 3 Экблад (Барков, Юбердо), 2:1 – 15 Элерс (Чьяро, Лайне), 2:2 – 17 Лаури (Танев), 2:3 – 24 Уилер (Перро, Лайне), 3:3 – 35 Мальгин (Макгинн, Сивиур), 4:3 – 40 Трочек (Йэндл, Юбердо), 4:4 – 41 Лайне (Бафлин, Литтл), 5:4 – 49 Хэйли (Мэтисон, Маккензи), 6:4 – 59 Трочек (Юбердо) Сент-Луис – Даллас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 13 Шенн (Яшкин, Стеен), 2:0 – 45 Парайко (Соботка, Берглунд), 3:0 – 59 Тарасенко (Соботка) Ванкувер – Филадельфия – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 14 Гостисбеер (Жиру, Ворачек), 0:2 – 20 Раффль (Ворачек), 0:3 – 29 Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 1:3 – 39 Босер (дель Зотто, Берчи), 1:4 – 58 Симмондс (Филппула) Лос-Анджелес – Оттава – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 14 Пирсон (Тоффоли), 1:1 – 16 Дюшен (Карлссон, Райан), 2:1 – 25 Иафалло (Даути, Браун), 2:2 – 28 Пажо (Дюмон, Харпур), 3:2 – 56 Браун (Копитар, Фолин), 3:3 – 59 Дзингел (Хоффман, Дюшен), 4:3 – 60 Даути (Копитар) Сан-Хосе – Каролина – 5:4 (0:3, 2:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 9 Ахо (Райан, Хэнифин), 0:2 – 11 Раск (Линдхольм), 0:3 – 14 Ахо (ван Римсдайк, Терявяйнен), 1:3 – 30 Карлссон (Тирни), 1:4 – 34 Скиннер (Дж.Стаал, Уильямс), 2:4 – 37 Торнтон (Гертл, Демело), 3:4 – 48 Кутюр (Торнтон, Бернс), 4:4 – 51 Гудроу (Райан, Хансен), 5:4 – 60 Бернс (Торнтон, Павелски)

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