"Вашингтон" разгромил "Чикаго", "Торонто" по буллитам обыграл "Калгари" в НХЛ

Состоялись четыре встречи регулярного первенства.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Калгари – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 10 Джиордано (Брауэр, Монахан); 1:1 – 38 Райлли. Вашингтон – Чикаго – 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 11 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин); 2:0 – 14 Уилсон ( Бэкстрем, Юос); 3:0 – 15 Овечкин (Орлов, Уилсон); 3:1 – 17 Боума (Дебринкат, Мерфи); 4:1 – 38 Коннолли ( Бэкстрем, Овечкин); 5:1 – 50 Кузнецов (Карлсон, Овечкин); 5:2 – 56 Тэйвс; 6:2 – 57 Уилсон (Нисканен). Эдмонтон – Филадельфия – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Шайбы: 1:0 – 23 Драйзайтль (Макдэвид); 1:1 – 28 Уил (Жиру, Кутюрье); 1:2 – 34 Уис (Симмондс, Жиру); 1:3 – 44 Раффль (Ворачек); 2:3 – 53 Нюджент-Хопкинс (Марун, Каммаллери); 2:4 – 59 Симмондс (Проворов, Филппула). Анахайм – Оттава – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 23 Хенрик (Перри, Ракелль); 2:0 – 31 Каше (Мэнсон, Ричи); 3:0 – 58 Хенрик.

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