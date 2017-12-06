"Нью-Джерси" обыграл "Коламбус" в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе НХЛ

В Национальной хоккейной лиге в ночь на среду "Нью-Джерси Девилз" со счетом 4:1 в гостях переиграл "Коламбус Блю Джкетс" и обошел соперника в турнирной таблице в борьбе за первое место Столичного дивизиона, сообщает официальный сайт лиги.

Вратарь "Нью-Джерси" Кори Шнайдер сделал 41 сейв.

"Блю Джекетс" перебросали соперника 42-36, но смогли только раз поразить ворота Шнайдера, а Сергей Бобровский во второй раз подряд пропустил четыре шайбы.

"У них было 11 голевых моментов после добиваний. У нас ноль. Ноль!, - негодовал тренер "Коламбуса" Джон Торторелла. - 42 броска и ни одного добивания. Это многое говорит о настрое во втором и третьем периодах".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

5 декабря.

Филадельфия – Бостон – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Спунер (Эккиари); 0:2 – 26 Пастрняк (Бержерон, Маршанд); 0:3 – 30 Маршанд (Пастрняк, Макэвой).

Миннесота – Сент-Луис – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Сутер (Цукер, Дамба), 1:1 – 37 Берглунд (Соботка, Тарасенко), 2:1 – 60 Дамба (Койл)

Ванкувер – Торонто – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Гранлунд, 2:0 – 11 Эдлер (Д.Седин, Х.Седин), 2:1 – 57 ван Римсдайк (Боргман, Райлли)

Монреаль – Детройт – 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Байрон ( де ла Роз, Гальченюк), 2:0 – 5 Делорье (Карр, Фроуз), 3:0 – 21 Байрон (Мете, Гальченюк), 4:0 – 24 де ла Роз (Делорье), 5:0 – 33 Юдон (Уэбер, Гальченюк), 6:0 – 35 Байрон ( де ла Роз, Гальченюк), 7:0 – 41 Галлахер (Юдон, Плеканец), 8:0 – 46 Джорди Бенн (Карр, Делорье), 8:1 – 49 Гленденинг (Ларкин, Атанасиу), 9:1 – 51 Карр (Фроуз), 10:1 – 56 Шоу (Дано)

Каролина – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Линдхольм (Терявяйнен, Ахо), 1:1 – 44 Бьюгстэд (Юбердо, Барков), 2:1 – 48 Скиннер (Райан), 2:2 – 58 Барков (Экблад, Трочек), 3:2 – 64 Хэнифин (Линдхольм)

Вашингтон – Коламбус – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Коннолли (Орпик, Эллер), 2:0 – 2 Чейссон (Смит-Пелли, Нисканен), 2:1 – 23 Панарин (Дюбуа),2:2 – 36 Калверт (Дубински), 3:2 – 39 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 4:2 – 41 Кузнецов (Оши, Карлсон), 4:3 – 56 Веренски (Джонс, Дюбуа)

Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 16 Гудроу (Карпентер, О'Риган), 1:1 – 20 Кучеров (Пойнт, Палат), 2:1 – 41 Джонсон (Сергачев, Палат), 3:1 – 45 Джонсон, 4:1 – 51 Конахер (Гурде, Киллорн), 4:2 – 53 Браун (О'Риган), 5:2 – 55 Кучеров

Питтсбург – Баффало – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Малкин (Мяяття, Гюнцель), 2:0 – 25 Хагелин (Шейэн, Раст), 3:0 – 39 Хернквист (Летанг, Кросби), 3:1 – 51 Поминвилл (Кэйн, Айкел), 4:1 – 53 Кессел (Малкин), 5:1 – 58 Кросби (Летанг, Хернквист)

Аризона – Нью-Джерси – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Демерс (Степан), 2:0 – 19 Степан (Коннотон, Ридер), 3:0 – 37 Мартинук (Коннотон, Риналдо), 4:0 – 52 Голигоски (Фишер, Дюклер), 5:0 – 53 Строум (Келлер, Фишер)

Нэшвилл – Анахайм – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Фиала (Террис, Сиссонс), 1:1 – 32 Хенрик (Фаулер, Монтур), 1:2 – 45 Фаулер (Линдхольм, Перри), 2:2 – 51 Йернкрук (Арвидссон, Форсберг)

Даллас – Чикаго – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Радулов (Бенн, Сегин), 1:1 – 8 Фрэнсон (Кит, Хартман), 2:1 – 32 Факса (Питлик, Элие), 2:2 – 39 Саад (Тэйвс, Мерфи)

Калгари – Эдмонтон – 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Пулюярви (Макдэвид, Каджула), 0:2 – 14 Пулюярви (Лучич, Грайба), 1:2 – 16 Фролик (Баклунд), 1:3 – 17 Хайра (Нерс, Рассел), 1:4 – 23 Летесту (Кэссиан), 1:5 – 39 Лучич (Клефбом, Грайба), 1:6 – 41 Марун, 2:6 – 45 Беннетт (Хэмилтон, Янковски), 3:6 – 48 Ферланд (Броди, Годро), 4:6 – 51 Беннетт, 5:6 – 52 Годро (Хэмилтон, Броди), 5:7 – 58 Нюджент-Хопкинс .