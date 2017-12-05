"Бостон" уступил "Нэшвиллу", "Айлендерс" обыграл "Флориду" по буллитам в НХЛ

Состоялись матчи Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись матчи Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт соревнований. "Вашингтон" уверенно обыграл "Сан-Хосе", а "Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Флоридой" в серии буллитов. Вашингтон – Сан-Хосе – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 16 Смит-Пелли (Бигл, Карлсон), 2:0 – 27 Овечкин, 2:1 – 31 Майер (Браун), 3:1 – 39 Коннолли (Кузнецов, Овечкин), 4:1 – 51 Врана (Уилсон, Орлов) Флорида – Айлендерс – 4:5 Б (1:1, 2:3, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 10 Йэндл, 1:1 – 13 Ли (Пелек, де Хаан), 1:2 – 25 Хики (Хо-Сэнг), 2:2 – 28 Экблад (Трочек, Йэндл), 3:2 – 30 Барков (Трочек, Йэндл), 3:3 – 36 Нелсон (Чимера, Хо-Сэнг), 3:4 – 38 Таварес (Ледди, Бэйли), 4:4 – 45 Мальгин (Макгинн, Трочек) Нэшвилл – Бостон – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 1 Смит (Террис, Емелин), 2:0 – 19 Смит (Фиала, Экхольм), 3:0 – 22 Бонино (Арвидссон, Сиссонс), 4:0 – 24 Фиала, 4:1 – 30 Макэвой (Крейчи, Хейнен), 4:2 – 44 Хара (Нэш, Бэкес), 4:3 – 45 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 5:3 – 46 Форсберг (Йоси) Калгари – Филадельфия – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 18 Брауэр (Джиордано, Лазар), 1:1 – 19 Филппула (Макдоналд, Ворачек), 1:2 – 27 Раффль (Ворачек, Гостисбеер), 1:3 – 27 Гостисбеер (Раффль), 1:4 – 28 Симмондс (Ворачек, Кутюрье), 2:4 – 38 Монахан (Беннетт, Хэтэуэй), 2:5 – 41 Лоутон (Лейер, Уил)

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