Новичок НХЛ "Вегас" добыл победу в овертайме над "Аризоной"

"Даллас" разгромил "Колорадо", а "Виннипег" не оставил шансов "Оттаве".

Накануне в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные встречи, сообщает официальный сайт соревнований. Чикаго – Лос-Анджелес – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Шайбы: 0:1 – 49 Фолин (Копитар, Браун), 0:2 – 57 Браун (Форборт, Пирсон), 1:2 – 58 Тэйвс (Сибрук), 1:3 – 59 Копитар Виннипег – Оттава – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 2 Шайфли (Бафлин, Уилер), 2:0 – 6 Перро (Уилер, Труба), 3:0 – 23 Уилер (Перро, Шайфли), 4:0 – 26 Лайне (Бафлин, Уилер), 5:0 – 26 Майерс (Перро, Литтл) Вегас – Аризона – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 22 Так (Икин, Миллер), 1:1 – 33 Чикран (Фишер, Доми), 2:1 – 40 Маршессо (Карлссон, Шмидт), 2:2 – 48 Степан (Келлер, Доми), 3:2 – 63 Смит (Маршессо) Колорадо – Даллас – 2:7 (0:2, 2:2, 0:3) Шайбы: 0:1 – 14 Сегин, 0:2 – 19 Сегин (Клингберг, Радулов), 1:2 – 20 Рантанен (Маккиннон), 1:3 – 26 Спецца (Клингберг, Шор), 1:4 – 27 Патерин (Бенн, Радулов), 2:4 – 32 Комо (Бэрри, Ньето), 2:5 – 44 Ричи (Маккензи), 2:6 – 57 Шор, 2:7 – 58 Ричи (Линделль, Факса)

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