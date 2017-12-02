"Виннипег" вышел в лидеры Западной конференции НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно 8 матчей, в центральном из которых "Виннипег Джетс" обыграл "Вегас Голден Найтс" и стал лидером Западной конференции, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 7:4.

Похоже, "Голден Найтс" столкнулись с первым кризисом. После поражения от "Виннипега" неудачная серия команды Жерара Галлана достигла трех игр. Форварды "Джетс" Патрик Лайне, Марк Шайфли и Блэйк Уилер набрали по три очка, а новичок Кайл Коннор оформил дубль.

"Виннипег" набрал 36 очков и вышел на первое место в Западной конференции а также сравнялся по очкам с "Тампой".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

1 декабря.

Айлендерс – Оттава – 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Дзингел (Томпсон), 0:2 – 9 Смит (Дюшен), 1:2 – 12 Бовилье (Клаттербак, Чимера), 2:2 – 14 Ли (Ледди, Бэйли), 2:3 – 18 Райан (Фанюф), 3:3 – 23 Ли (Бэйли, Таварес), 4:3 – 24 Лэдд (Эберле), 5:3 – 28 Чимера (Стоун, Райан), 5:4 – 28 Шабо, 5:5 – 31 Хоффман (Сиси, Шабо), 5:6 – 41 Дзингел (Шабо, Фанюф)

Рейнджерс – Каролина – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Уильямс, 1:1 – 20 Деарнэ, 2:1 – 21 Грабнер ( Миллер, Шаттенкирк), 3:1 – 57 Грабнер (Макдона), 4:1 – 58 Грабнер (Стаал, Нивс), 5:1 – 59 Кэри (Смит, Веси)

Коламбус – Анахайм – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Дубински (Андерсон, Панарин), 1:1 – 9 Фаулер (Расмуссен, Грант), 1:2 – 22 Рой (Хенрик), 2:2 – 30 Панарин (Андерсон, Дюбуа), 3:2 – 55 Андерсон (Дюбуа, Панарин), 4:2 – 59 Фолиньо (Джонсон, Дубински)

Баффало – Питтсбург – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Кюнхакль, 0:2 – 6 Кросби, 0:3 – 18 Гюнцель (Малкин), 0:4 – 39 Хернквист (Кросби, Шири)

Флорида – Сан-Хосе – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Сивиур (Хэйли, Петрович), 1:1 – 31 Павелски (Майер, Торнтон), 1:2 – 47 Тирни (Бернс, Карлссон)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Тоффоли (Пирсон, Шор), 0:2 – 6 Копитар (Маззин, Иафалло), 1:2 – 35 Берглунд (Данн, Парайко), 1:3 – 38 Кемпе (Даути, Мартинес), 1:4 – 50 Тоффоли (Маззин, Пирсон)

Виннипег – Вегас – 7:4 (1:2, 1:0, 5:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Майерс (Литтл, Элерс), 1:1 – 12 Икин (Миллер, Лайпсик), 1:2 – 16 Карлссон (Смит, Шмидт), 2:2 – 33 Хендрикс (Майерс, Перро), 3:2 – 40 Коннор (Шайфли, Лайне), 4:2 – 42 Лайне (Уилер), 5:2 – 46 Элерс (Моррисси, Лайне), 5:3 – 46 Хаула (Макнэбб, Так), 6:3 – 54 Шайфли (Уилер, Моррисси), 6:4 – 56 Миллер (Маршессо, Меррилл), 7:4 – 58 Коннор (Уилер, Шайфли)

Колорадо – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 33 Братт, 1:1 – 37 Комфер (Бэрри, Керфут), 1:2 – 46 Бойл (Братт, Холл)