Звезды УХЛ проведут тренировку с болельщиками

В ближайшую среду в Харькове состоится развлекательное мероприятие Украинской хоккейной лиги - "Тренировка со звездой", сообщили УНИАН в пресс-службе УХЛ.

Лучший бомбардир Украинской хоккейной лиги текущего сезона, игрок харьковского МХК «Динамо» и национальной сборной Украины по хоккею Владимир Чердак ознакомит всех желающих с тонкостями повседневной хоккейной жизни: проведет экскурсию по ледовой арене и раздевалке команды, расскажет об особенностях подготовки к матчам, заливке льда, а также о выборе правильных коньков для катания на льду.

Затем Владимир Чердак, Максим Мартышко, Руслан Максименко и другие игроки МХК «Динамо» проведут открытую тренировку непосредственно на льду арены «Салтовский лёд», участие в которой смогут принять все желающие. В рамках проведения акции представители Украинской хоккейной лиги и МХК «Динамо» расскажут о планах по развитию хоккея в городе и Украине в целом, а также ответят на вопросы болельщиков.

Открытая тренировка с участием звезд хоккея, болельщиков и журналистов состоится 6 декабря на ледовой арене «Салтовский лёд». Начало - в 13.15.