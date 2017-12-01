Швед Седин стал 87-м игроком в истории НХЛ, преодолевшим рубеж в 1000 очков

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 7 матчей, в центральном из которых Даниэль Седин стал 87-м игроком в истории НХЛ, преодолевшим рубеж в 1000 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее 1000 очкв абрал его брат Хенрик и это достижение является уникальным для лиги.

В матче с "Нэшвиллом" (5:3) 37-летний швед набрал 3 (1 гол +2 передачи) балла, а юбилейной стала его шайба в третьем периоде, когда "Ванкувер" сравнял счет (3:3).

"Я раньше говорил, что хотел бы набрать это очко голом и чтобы он был важным и принес победу, и сегодня все сбылось, - сказал Седин. - Мы провели очень хороший матч против сильного соперника, в воротах которого был очень хороший голкипер (Пекка Ринне). Если мы забили ему так много голов, значит провели отличный матч".

Праздничный гол был забит с передач Брока Бесера и Хенрика Седина. В прошлом сезоне Хенрик также набрал 1000-е очко, забросив шайбу с передачи брата.

"Нэшвилл" дважды вел в счете (1:0 и 3:2), но "Кэнакс" добились успеха благодаря трем безответным голам в третьем периоде. Бесер забил два гола и сделал передачу, Луи Эрикссон оформил дубль, а Хенрик Седин три раза ассистировал партнерам.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

30 ноября.

Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Кузнецов (Орлов), 1:1 – 11 Габорик (Кемпе, Льюис), 2:1 – 21 Кузнецов, 2:2 – 30 Бродзински (Макдермид), 2:3 – 30 Йокинен (Макдермид, Льюис), 2:4 – 59 Габорик (Шор, Пирсон), 2:5 – 59 Тоффоли.

Детройт – Монреаль – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Галлахер (Карр, Пачиоретти), 1:1 – 5 Манта (Улле), 2:1 – 15 Татар (Крунвалль, Нюквист), 2:2 – 24 Юдон (Галлахер, Плеканец), 2:3 – 25 Шоу (Дано), 2:4 – 37 Гальченюк ( де ла Роз, Байрон), 2:5 – 48 Галлахер (Плеканец, Петри), 2:6 – 55 Пачиоретти (Дано, Петри), 3:6 – 57 Нильсен (Ларкин, Манта)

Нэшвилл – Ванкувер – 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 22 Смит (Ирвин), 1:1 – 22 Босер (Эдлер, Хорват), 2:1 – 24 Форсберг (Смит), 2:2 – 34 Эрикссон (Х.Седин, Д.Седин), 3:2 – 36 Бонино (Йернкрук), 3:3 – 50 Д.Седин (Х.Седин, Босер), 3:4 – 54 Босер (Хаттон, Голдобин), 3:5 – 59 Эрикссон (Х.Седин, Д.Седин)

Миннесота – Вегас – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 37 Гранлунд (Цукер, Райлли), 1:1 – 42 Макнэбб (Матто), 1:2 – 44 Маршессо (Карлссон), 2:2 – 45 Брудин (Койл, Уинник), 3:2 – 52 Э.Стаал (Дамба), 4:2 – 59 Э.Стаал.

Чикаго – Даллас – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Дебринкат (Мерфи, Хартман), 1:1 – 14 Янмарк-Нюлен (Смит), 1:2 – 17 Факса, 2:2 – 21 Анисимов (Шмальц, Кэйн), 2:3 – 34 Элие (Питлик, Факса), 3:3 – 44 Кэйн (Шмальц, Форслинг), 3:4 – 60 Янмарк-Нюлен (Клингберг, Сегин).

Калгари – Аризона – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Янковски (Беннетт, Ягр), 2:0 – 50 Баклунд (Ткачак), 3:0 – 52 Янковски (Беннетт)

Эдмонтон – Торонто – 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер), 0:2 – 5 Мур, 1:2 – 12 Летесту (Кэссиан, Хайра), 1:3 – 13 Мартин (В. Нюландер, Мур), 2:3 – 26 Кэссиан (Летесту, Хайра), 3:3 – 37 Макдэвид (Нерс, Рассел), 3:4 – 38 В. Нюландер (Мэттьюс, Гардинер), 4:4 – 43 Рассел (Летесту, Нерс), 4:5 – 58 Марло, 4:6 – 59 Кадри.