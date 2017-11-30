Молодежная сборная Украины по хоккею начала подготовку к чемпионату мира в Словении

В четверг, 30 ноября, молодежная сборная команда Украины начала заключительный учебно-тренировочный сбор, который будет предшествовать чемпионату мира по хоккею в словенском Бледе, сообщает Федерация хоккея Украины.

В первый день подготовки команда провела тренировку продолжительностью 1 час 45 минут. После этого с 1 по 6 декабря команда будет работать в режиме ежедневных двухразовых тренировок продолжительностью 1 час. 45 минут каждое.

К участию в заключительном сборе приглашены легионеры из Северной Америки и Европы, которые не выступали в составе команды на турнире в Литве. В то же время ряд игроков присоединятся к сборной уже во время подготовки. Так нападающий Богдан Ступак, который получил травму в ноябре, прибудет в расположение сборной 2 декабря. Его коллеги по амплуа Андрей Денискин и Дмитрий Щербаков присоединятся к своим партнерам 4 декабря.

Предварительный состав команды:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Никита Петленко (ХК «Кременчуг»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)

Защитники: Никита Волобуев (New Jersey Rockets, USPHL Elite, США), Леонид Машинцев (Краковия U20, Польша), Андрей Григорьев, Станислав Ордынский, Александр Фирсов (все – «Донбасс»), Михаил Васильев, Сергей Логач, Никита Табашник (все – «Белый Барс»), Александр Горлушко, Даниил Козачук, (оба – ХК «Кременчуг»), Даниил Бабчук (МХК «Динамо»)

Нападающие: Андрей Денискин (Brookings Blizzard, NAHL, США), Феликс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США), Александр Пересунько (Springfield Jr. Pics, USPHL Premiere, США), Богдан Ступак («Лоуэр Австрия Старз», Австрия), Дмитрий Щербаков («Автоматика Гданьск, Польша), Вадим Мазур, Денис Мостовой, Антон Рубан, Никита Коваленко (все – «Донбасс»), Дмитрий Даниленко, Даниил Печерских, Никита Лесников (все – «Белый Барс»), Глеб Кривошапкин, Дмитрий Черный (оба – ХК «Кременчуг») и Никита Олейник (МХК «Динамо»)

Старший тренер: Андрей Срюбко

7 декабря команда отправится в Словению, где с 9 по 15 декабря в городе Бледе состоятся матчи чемпионата мира в Дивизионе ІВ. Соперниками украинской команды будут сверстники из Норвегии, Словении, Италии, Польши и Литвы