"Монреаль" обыграл "Оттаву" в регулярном чемпионате НХЛ

"Колорадо" в овертайме оказался сильнее "Виннипега".

Состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ. Интересно, что все четыре встречи завершились с преимуществом одной из команд в одну шайбу. Монреаль – Оттава – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Стоун, 1:1 – 22 Друэн, 2:1 – 25 Дано (Пачиоретти, Шоу). Бостон – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 7 Макэвой (Маршанд, Пастрняк), 2:0 – 17 Нэш (Маршанд, Хейнен), 3:0 – 25 Крюг (Макэвой, Спунер), 3:1 – 30 Шустр (Куниц, Коберн), 3:2 – 42 Стэмкос (Сергачев, Кучеров). Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Шайбы: 0:1 – 4 Верметт (Рой, Бошемен); 0:2 – 20 Рой (Фаулер, Сильверберг);0:3 – 23 Верметт (Биекса, Вагнер); 1:3 – 56 Бродзяк (Эдмундсон, Яшкин); 2:3 – 59 Бродзяк (Парайко, Соботка). Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 8 Моррисси (Танев, Шайфли); 1:1 – 13 Керфут (Маккиннон, Комфер); 1:2 – 44 Литтл (Бафлин, Элерс); 2:2 – 51 Задоров (Бурк, Комо); 3:2 – 60 Маккиннон (Бэрри, Керфут).

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