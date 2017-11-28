"Питтсбург" справился с "Филадельфией" в овертайме и другие матчи НХЛ

"Виннипег" разгромил "Миннесоту", "Чикаго" обыграл "Анахайм".

Накануне в Национальной хоккейной лиге состоялись несколько матчей. Отметим трудную победу действующего чемпиона - "Питтсбурга" - над "Филадельфией". Матч завершился в овертайме. Нью-Джерси – Флорида – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) Шайбы: 0:1 – 37 Барков (Мэтисон), 1:1 – 42 Хишир (Заха), 1:2 – 44 Трочек, 2:2 – 48 Братт, 2:3 – 52 Макканн (Мэтисон, Хант). Питтсбург – Филадельфия – 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 16 Гюнцель (Мюррей, Шульц), 1:1 – 23 Гостисбеер (Жиру, Патрик), 1:2 – 35 Конекны (Раффль, Мэннинг), 1:3 – 39 Кутюрье (Жиру, Проворов), 2:3 – 41 Хернквист (Кросби, Гюнцель), 3:3 – 41 Раст, 3:4 – 56 Раффль, 4:4 – 58 Гюнцель (Кросби, Шульц), 5:4 – 61 Кросби (Кессел, Летанг). Монреаль – Коламбус – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 3 Галлахер, 2:0 – 8 Друэн (Гальченюк, Петри), 2:1 – 36 Дюбуа (Панарин, Андерсон), 3:1 – 58 Шоу (Плеканец, Пачиоретти). Виннипег – Миннесота – 7:2 (2:2, 2:0, 3:0) Шайбы: 0:1 – 8 Цукер (Олофссон, Койл), 0:2 – 13 Стюарт (Фолиньо, Каллен), 1:2 – 15 Армия (Моррисси, Хендрикс), 2:2 – 17 Шайфли (Коннор, Уилер), 3:2 – 30 Труба (Шайфли, Копп), 4:2 – 34 Перро (Армия), 5:2 – 45 Коннор (Уилер, Шайфли), 6:2 – 46 Литтл (Элерс, Чьяро), 7:2 – 53 Уилер (Куликов, Коннор). Чикаго – Анахайм – 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) Шайбы: 1:0 – 8 Шарп (Дебринкат, Хартман), 2:0 – 16 Дебринкат (Сибрук, Шмальц), 3:0 – 18 Саад (Паник, Рутта), 4:0 – 24 Анисимов (Шмальц, Кэйн), 4:1 – 26 Сильверберг, 5:1 – 27 Дебринкат (Шарп, Хартман), 5:2 – 29 Вагнер (Сильверберг, Кольяно), 6:2 – 34 Дебринкат (Кит, Кэйн), 6:3 – 41 Вагнер (Ричи, Линдхольм), 7:3 – 45 Шмальц (Мерфи, Кэйн).

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