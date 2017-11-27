"Донбасс" обыграл "Галицких Львов" в чемпионате УХЛ

Хет-трик оформил форвард донецкой команды Виталий Лялька.

В понедельник вечером состоялся один поединок в рамках Украинской хоккейной лиги. В Новояворовске "Галицкие Львы" проиграли действующему чемпиону Украины "Донбассу" со счетом 3:5. Об этом сообщает сайт УХЛ. Нападающий "Донбасса" Виталий Лялька оформил хет-трик. Донецкая команда имеет максимально возможное количество очков в регулярном первенстве. Галицкие Львы — Донбасс 3:5 (1:3, 2:2, 0:0) Шайбы: 03:03 Лялька (Захаров, Жовнир — больш.) — 0:1; 11:09 Лялька (Захаров, Костиков) — 0:2; 18:29 Ратушный (Генералов, Кизло) — 1:2; 19:18 Захаров (Лялька) — 1:3; 24:19 Коренчук (буллит) — 1:4; 26:15 Н. Дворник (Генералов, Кизло) — 2:4; 27:39 Сирченко (Брага, Середа) — 3:4; 32:24 Лялька (Захаров, Влад) — 3:5

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