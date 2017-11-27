Сборная Украины по хоккею в декабре проведет два контрольных матча с Казахстаном

Сборная Украины по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет два товарищеских матча против команды Казахстана.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

На заседании Совета Федерации хоккея Украины государственный тренер Александр Буткевич озвучил детали подготовки сборной к чемпионату мира.

«8 декабря команда начнет первый этап подготовки. После трех тренировочных дней сборная проведет два контрольных поединка с национальной командой Казахстана. Матчи состоятся 12-го и 13 декабря на льду арены "Терминал" в Броварах. Время начала матчей — 19:00», — сообщил Буткевич.

Читайте такжеМеждународная федерация хоккея опубликовала расписание ЧМ-2018 с участием сборной УкраиныНа февраль 2018 года у сборной Украины запланирована поездка в Латвию на международный турнир Baltic Challenge Cup. Соперниками команды станут Латвия-B, Литва и Эстония.

Перед стартом на чемпионате мира в Литве сборная Украины в Будапеште проведет еще два контрольных матча. 16 апреля «сине-желтые» встретятся с Польшей, а 18 апреля сыграют с Венгрией.

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В пройдет с 22-го по 28 апреля 2018 года в литовском городе Каунас. Сборная Украины за повышение в классе будет соперничать с командами Румынии, Эстонии, Литвы и Японии.