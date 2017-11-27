"Рейнджерс" обыграли по буллитам "Ванкувер", а "Каролина" одолела "Нэшвилл"

В ночь на понедельник состоялись три матча Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Две встречи завершились сериями буллитов. Так, "Каролина" и "Нэшвилл" не смогли выявить победителя ни в овновное, ни в дополнительное время. То же самое случилось во встрече "Рейджерс" и "Ванкувера". В обоих случаях по буллитам выиграли хозяева. Кроме того, "Эдмонтон" обыграл в гостях "Бостон".

Каролина – Нэшвилл – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Джурис (ван Римсдайк, Крюгер), 1:1 – 15 Арвидссон (Сарос, Экхольм), 1:2 – 30 Экхольм (Террис, Йоси), 2:2 – 31 Раск (Хэнифин, Линдхольм), 3:2 – 45 Уильямс (Раск, Райан), 3:3 – 51 Смит (Фиала)

Рейнджерс – Ванкувер – 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Эрикссон (Х.Седин), 0:2 – 27 Виртанен, 1:2 – 37 Фаст (Смит, Холден), 2:2 – 40 Грабнер (Шаттенкирк, Зукарелло-Асен), 2:3 – 41 Ганье (Ванек), 3:3 – 45 Веси (Хэйс, Нэш)

Бостон – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Пастрняк (Раск, Крюг), 1:1 – 29 Марун (Кэссиан), 1:2 – 34 Ларссон (Макдэвид, Каммаллери), 2:2 – 35 Крейчи (Крюг, Нэш), 2:3 – 42 Строум (Драйзайтль), 2:4 – 59 Драйзайтль (Лучич, Макдэвид)