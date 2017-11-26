"Вашингтон" обыграл "Торонто", "Питтсбург" был сильнее "Тампы" в чемпионате НХЛ

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт соревнований. В поединке "Детройта" и "Нью-Джерси" победитель определился лишь в овертайме: хоккеисты "Нью-Джерси" забили гол в дополнительное время.

Кроме того, "Лос-Анджелес" по буллитам обыграл "Анахайм".

Питтсбург – Тампа-Бэй – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Раст (Джерри), 2:0 – 18 Кессел (Хернквист, Кросби), 3:0 – 19 Кросби (Шульц, Кессел), 4:0 – 22 Кессел (Шейэн), 4:1 – 26 Палат (Гурде, Сергачев), 5:1 – 44 Кросби (Кессел, Шульц), 5:2 – 53 Конахер (Джонсон, Киллорн).

Флорида – Чикаго – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Хэйден (Уинджелс), 0:2 – 14 Саад (Кит, Тэйвс), 1:2 – 21 Макканн (Юбердо, Дадонов), 1:3 – 27 Кэйн (Саад, Тэйвс), 1:4 – 37 Тэйвс.

Детройт – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Бут (Улле, Гленденинг), 1:1 – 9 Бойл (Вуд, Сантини), 1:2 – 13 Холл (Бутчер), 2:2 – 46 Манта (Ларкин), 2:3 – 46 Хишир (Хенрик, Холл), 3:3 – 48 Бут (Абделькадер, Зеттерберг), 3:4 – 62 Гиббонс.

Оттава – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Ли (Ледди, Бэйли), 0:2 – 54 Эберле (Барзэл, Ледди), 1:2 – 55 Дюшен (Хоффман, Стоун).

Монреаль – Баффало – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Петри (Гальченюк, Друэн), 2:0 – 33 Гальченюк (Друэн, Байрон), 3:0 – 48 Байрон.

Торонто – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Овечкин ( Бэкстрем), 0:2 – 19 Овечкин (Оши), 0:3 – 31 Врана (Нисканен, Оши), 1:3 – 41 Гардинер (Мэттьюс), 2:3 – 46 Зайцев (Мур, В. Нюландер), 2:4 – 59 Овечкин ( Бэкстрем, Оши).

Сент-Луис – Миннесота – 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Штястны (Стеен, Соботка), 2:0 – 11 Яшкин (Торберн), 3:0 – 16 Шварц (Тарасенко), 3:1 – 35 Койл, 4:1 – 42 Бродзяк, 4:2 – 43 Митчелл (Эннис, Уинник), 4:3 – 48 Э.Стаал (Цукер, Дамба), 5:3 – 51 Шварц (Тарасенко, Парайко), 6:3 – 54 Блэйз (Парайко, Стеен).

Аризона – Вегас – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 27 Карлссон (Маршессо), 0:2 – 27 Носек, 0:3 – 29 Хаула (Теодор, Маршессо), 1:3 – 40 Экман-Ларссон (Степан), 2:3 – 50 Перлини (Доми, Степан), 2:4 – 59 Маршессо (Смит, Карлссон).

Колорадо – Калгари 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 Хэмилтон (Ткачук, Баклунд – больш.) 17:23, 1:1 Рантанен (Маккиннон – больш.) 34:32, 1:2 Феруленд (Монахин) 39:09, 1:3 Баклаунд (Хамоник, Фролик) 39:31, 2:3 Задоров (Барберио) 57:06.

Сан-Хосе – Виннипег 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Хид (Лабанк, Торнтон – больш.) 11:30, 2:0 Кутюр (Браун, Власич) 19:44), 3:0 Кутюр (Гертл, Власич – меньш.) 33:13, 4:0 Гертл (Павелски, Бернс).

Лос-Анджелес – Анахайм 2:1 Б (0:1, 0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Ритчи (Перри, Фаулер) 10:08, 1:1 Браун (Льюис, Даути) 58:28.