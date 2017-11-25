"Динамо" разгромило "Волков", "Белый Барс" обыграл "Галицких Львов" в УХЛ

В субботу состоялись очередные матчи чемпионата страны по хоккею среди команд Украинской хоккейной лиги, где победы одержали харьковское "Динамо" и "Белый Барс" из Белой Церкви, сообщает официальный сайт соревнований.

"Белый Барс" скромно обыграл на своем льду "Галицких Львов" - со счетом 3:0, а вот "Динамо" вволю покуражилось над броварскими "Волками", забив в ворота соперника 14 голов и пропустив только 1.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

25 ноября.

ХК «Волки» - МХК «Динамо» 1:14 (1:4; 0:3; 0:7)

Шайбы: 0:1 Худяков (Швоев, Гребёнкин - больш.), 03:46. 0:2 Ефремов (Худяков), 07:36. 0:3 Лисин (Халин, Поддубный - больш.), 08:33. 1:3 Боронило (Никитин, Черемнов - больш.), 14:30. 1:4 Максименко - меньш., 16:57. 1:5 Поддубный (Чердак), 28:09. 1:6 Халин (Чердак) - больш., 32:02. 1:7 Чердак (Лисин - меньш.), 36:15. 1:8 Олейник (Халин, Чердак), 40:35. 1:9 Олейник (Чердак, Максименко - двойн. больш.), 49:10. 1:10 Чердак (Лисин), 50:59. 1:11 Праведный (Куликов), 51:06. 1:12 Олейник (Поддубный), 52:31. 1:13 Максименко (Чердак, Сиротенко - больш.), 57:58. 1:14 Праведный (Куликов), 58:25.

«Белый Барс» - «Галицкие Львы» 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Васильев (Ядловский, Даниленко), 08:52. 2:0 Даниленко (Ядловский), 39:16. 3:0 Лесников (Даниленко, Васильев), 52:16.