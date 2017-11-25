"Коламбус" выиграл в шестом матче подряд в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись 14 матчей, в одном из которых "Коламбус" обыграл "Оттаву" и выиграл 6-й матч подряд в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

"Блю Джекетс" забили три безответных гола в третьем периоде и со счетом 5:2 обыграли "Оттаву", выиграв в шестой раз подряд.

Первой звездой встречи стал оформивший дубль Кэм Аткинсон, на счету которого в том числе победная шайба. Первым голом за 14 матчей отметился нападающий "Блю Джекетс" Ник Фолиньо. "Сенаторз" уступили в пятый раз подряд. Они еще не одержали ни одной победы после возвращения из Стокгольма.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

24 ноября.

Бостон – Питтсбург – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Крейчи (Цегларик, Дебраск), 2:0 – 10 Курали (Макэвой), 2:1 – 21 Гюнцель (Кросби, Летанг), 3:1 – 30 Гжельчик (Крейчи, Дебраск), 3:2 – 34 Кессел (Шульц, Шейэн), 3:3 – 37 Кросби (Ханвик, Хернквист), 4:3 – 45 Пастрняк (Спунер, Нэш)

Анахайм – Виннипег – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Элерс (Литтл, Лайне), 0:2 – 4 Элерс (Литтл, Майерс), 1:2 – 25 Бошемен (Расмуссен, Лямбас), 1:3 – 32 Литтл (Элерс, Майерс), 1:4 – 58 Коннор

Миннесота – Колорадо – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Цукер (Райлли, Э.Стаал), 1:1 – 10 Комфер (Ландескуг), 1:2 – 15 Комо (Бэрри, Седерберг), 2:2 – 25 Нидеррайтер (Гранлунд, Койву)

Филадельфия – Айлендерс – 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 19 Барзэл (Мэйфилд, Лэдд), 1:1 – 23 Жиру (Хегг), 2:1 – 26 Симмондс (Патрик, Гостисбеер), 2:2 – 27 Клаттербак (Мэйфилд, Зайденберг), 3:2 – 32 Кутюрье (Жиру, Ворачек), 4:2 – 32 Гостисбеер (Кутюрье, Ворачек), 4:3 – 44 Эберле (Пелек, Бэйли), 4:4 – 52 Лэдд (Барзэл, Эберле), 4:5 – 62 Ледди (Таварес, Хо-Сэнг)

Вашингтон – Тампа-Бэй – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Наместников (Хедман, Кучеров), 1:1 – 18 Овечкин ( Бэкстрем, Уилсон), 2:1 – 34 Смит-Пелли (Орлов, Бигл), 3:1 – 57 Бигл (Нисканен)

Вегас – Сан-Хосе – 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Теодор (Лайпсик, Икин), 2:0 – 11 Нил (Маршессо, Хаула), 2:1 – 17 Гертл (Влэшик, Донской), 3:1 – 20 Карлссон (Смит, Так), 4:1 – 26 Карлссон (Маршессо), 4:2 – 28 Бернс (Торнтон), 4:3 – 35 Тирни (Уорд, Браун), 4:4 – 39 Бедкер (Торнтон, Павелски), 5:4 – 61 Маршессо (Нил, Теодор)

Баффало – Эдмонтон – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 34 Юсефсон (Нолан, Окпосо), 2:0 – 40 Айкел (Ристолайнен, Кэйн), 3:0 – 59 Окпосо (Кэйн, Ристолайнен), 3:1 – 59 Овитю

Нью-Джерси – Ванкувер – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Холл, 1:1 – 25 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер), 2:1 – 30 Бойл (Холл, Бутчер), 3:1 – 35 Сиверсон (Хишир, Холл), 3:2 – 50 Хорват (Босер, Д.Седин)

Рейнджерс – Детройт – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 44 Татар (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 50 Крайдер (Шей, Бучневич), 2:1 – 60 Зукарелло-Асен ( Миллер, Шей)

Коламбус – Оттава – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Пайэтт (Стоун, Брассар), 1:1 – 11 Эткинсон, 2:1 – 27 Нутиваара (Мюррей, Андерсон), 2:2 – 29 Хоффман (Дзингел), 3:2 – 50 Эткинсон (Савар), 4:2 – 53 Фолиньо (Милано), 5:2 – 59 Мотте (Седлак, Бьоркстранн)

Каролина – Торонто – 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 20 Хайман (Гардинер, Кадри), 0:2 – 27 Ливо (Боргман), 0:3 – 31 Хэйнси (Бозак, ван Римсдайк), 1:3 – 33 Райан (Уильямс, Скиннер), 1:4 – 38 ван Римсдайк (Хэйнси, В. Нюландер), 2:4 – 43 Дж.Стаал (Терявяйнен, Фолк), 2:5 – 45 Марло (Гардинер, Мэттьюс), 3:5 – 53 Линдхольм (Макгинн, Хэнифин), 4:5 – 55 Хэнифин (Уильямс, Скиннер)

Сент-Луис – Нэшвилл – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Джохансен (Суббан, Форсберг), 0:2 – 59 Уотсон (Джохансен)

Даллас – Калгари – 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Руссель (Питлик), 1:1 – 20 Ферланд (Монахан), 1:2 – 22 Годро, 2:2 – 24 Сегин (Янмарк-Нюлен), 2:3 – 37 Монахан (Годро, Брауэр), 3:3 – 38 Радулов (Шор), 3:4 – 46 Монахан (Смит, Годро), 4:4 – 52 Смит (Ричи), 5:4 – 54 Сегин, 6:4 – 59 Сегин (Радулов)

Аризона – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Экман-Ларссон (Степан, Фишер), 1:1 – 22 Копитар (Маззин, Габорик), 2:1 – 37 Перлини (Ридер, Голигоски), 2:2 – 42 Льюис (Даути, Эндрофф), 3:2 – 62 Фишер (Демерс, Дворак)