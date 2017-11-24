"Донбасс" обыграл "Кременчук" и одержал 20 победу в регулярном чемпионате УХЛ

В Броварах (Киевская обл.) завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Донбасс" и уступил действующему чемпиону Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу дончан.

Старт поединка получился очень насыщенным на события – уже на второй минуте бросок Виталия Ляльки из левого круга вбрасывания скорректировал Александр Костиков, открыв тем самым счет. А спустя всего две минуты забил уже Виталий Лялька, воспользовавшись тем, что Власенко отбил игровой снаряд перед собой после броска Дмитрия Игнатенко.

После этого давление дончан не прекратилось, что и вылилось в конце концов в третий гол – на этот раз его создало первое звено "Донбасса": Мазур отдал на Коренчука, а Илья мастерски отпасовал Ивану Савченко, который и переправил шайбу мимо Власенко. Когда же до конца первого периода оставалось чуть больше трех минут, "Донбасс" реализовал еще и большинство – Иван Савченко помог Виталию Ляльке оформить дубль.

Гораздо активнее "горожане" действовали во втором периоде, гол тем не менее вновь забили дончане – Вадим Мазур поймал отскок после сейва вышедшего во втором периоде Никиты Петленко. Впрочем, уже в ответной атаке команда Александра Савицкого смогла "размочить" Богдана Дьяченко: отличился Глеб Кривошапкин. Заключительный отрезок встречи прошел в обоюдоострых выпадах команд, однако изменить счет на табло так никому и не удалось.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

"Кременчук" - "Донбасс" - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Костиков (Лялька, Игнатенко), 01:07, 0:2 Лялька (Игнатенко), 03:32, 0:3 Савченко (Коренчук, Мазур), 09:28, 0:4 Лялька (Савченко - больш.), 17:48, 0:5 Мазур (Савченко, Александров), 31:05, 1:5 Кривошапкин (Кривошапкин), 31:38.