Молодежная сборная Украины по хоккею проведет сбор перед чемпионатом мира

В молодежную сборную Украины получили вызов семь игроков хоккейного клуба "Донбасс" для участия в учебно-тренировочном сборе, а также в молодежном чемпионате мира в Дивизионе IB, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Помогать сборной в матчах с командами Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Словении будут голкипер Богдан Дьяченко, защитники Александр Фирсов и Станислав Ордынский, а также форварды Никита Коваленко, Вадим Мазур, Денис Мостовой и Антон Рубан.

Отметим, что молодежный чемпионат мира в третьем по значимосте Дивизионе IB пройдет с 9 по 15 декабря в словенском Бледе.