Молодежная сборная Украины по хоккею проведет сбор перед чемпионатом мира
17:58, 24 ноября 2017Хоккей
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Турнир в Словении стартуе 9 декабря.
Молодежная сборная Украины сыграет на ЧМ в Бледе / hcdonbass.com
В молодежную сборную Украины получили вызов семь игроков хоккейного клуба "Донбасс" для участия в учебно-тренировочном сборе, а также в молодежном чемпионате мира в Дивизионе IB, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".
Помогать сборной в матчах с командами Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Словении будут голкипер Богдан Дьяченко, защитники Александр Фирсов и Станислав Ордынский, а также форварды Никита Коваленко, Вадим Мазур, Денис Мостовой и Антон Рубан.
Отметим, что молодежный чемпионат мира в третьем по значимосте Дивизионе IB пройдет с 9 по 15 декабря в словенском Бледе.
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