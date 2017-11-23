Новичок НХЛ "Вегас" стал лидером Тихоокеанского дивизиона

В новь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялся ряд матчей, по итогам которых лидером Тихоокеанского дивизиона стал "Вегас Голден Найтс", сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Найтс" проигрывали "Анахайму" со счетом 0:2, но затем забросили четыре безответные шайбы и выиграли - 4:2.

Джонатан Маршессо забил один гол и сделал две передачи. "Вегас" перебросал соперника со счетом 49-19. Вратарь "Голден Найтс" Максим Лагасе сделал 17 сэйвов, Джон Гибсон - 45.

"Вегас" вышел на первое место в Тихоокеанском дивизионе, на очко обойдя "Лос-Анджелес", который дома уступил "Виннипегу" (1:2), потерпев шестое поражение в последних семи играх. Успех "Джетс" принесли голы Патрика Лайне и Адам Лоури, а также 38 сэйвов Стива Мэйсона.

Голкипер "Кингз" Джонатан Куик впервые в карьере потерпел шестое поражение подряд в основное время.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 ноября.

Баффало – Миннесота – 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Айкел (Кэйн, Поминвилл), 1:1 – 8 Эннис (Койл, Фолиньо), 1:2 – 12 Гранлунд, 1:3 – 14 Нидеррайтер (Сутер, Койву), 2:3 – 22 Нолан (Юсефсон, Окпосо), 2:4 – 27 Нидеррайтер (Цукер, Э.Стаал), 2:5 – 35 Гранлунд (Сутер, Койву), 3:5 – 38 Райнхарт (Ларссон, Маккейб), 4:5 – 53 Нолан (Болье).

Детройт – Эдмонтон – 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Татар (Абделькадер, Зеттерберг), 1:1 – 8 Нерс (Лучич, Макдэвид), 1:2 – 11 Марун (Овитю, Драйзайтль), 2:2 – 18 Крунвалль (Нюквист, Абделькадер), 2:3 – 30 Хайра (Овитю, Строум), 2:4 – 34 Летесту (Кэссиан, Каммаллери), 2:5 – 38 Каджула (Рассел, Макдэвид), 2:6 – 58 Пулюярви (Строум).

Флорида – Торонто – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 35 Бьюгстэд (Хаапала, Трочек), 1:1 – 53 Кадри (Марло, Браун).

Нью-Джерси – Бостон – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Дебраск (Гжельчик), 0:2 – 11 Бержерон (Хейнен, Пастрняк), 1:2 – 17 Братт (Хенрик, Бойл), 2:2 – 55 Гиббонс (Сиверсон).

Айлендерс – Филадельфия – 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Лейер (Лоутон, Сэнхайм), 1:1 – 18 Барзэл (Ледди, Бэйли), 1:2 – 20 Раффль (Проворов, Кутюрье), 2:2 – 27 Бойчак (Таварес, Бэйли), 3:2 – 31 Хо-Сэнг (Бовилье, Пелек), 3:3 – 33 Ворачек (Жиру, Симмондс), 4:3 – 60 Бэйли (Ледди, Таварес).

Питтсбург – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Босер (дель Зотто, Берчи), 1:1 – 6 Гюнцель (Летанг, Кессел), 1:2 – 8 Эрикссон (Ванек), 1:3 – 27 Пулио (Ванек, дель Зотто), 1:4 – 29 Босер (Х.Седин, Эдлер), 2:4 – 41 Гюнцель (Кросби, Кессел), 2:5 – 58 Саттер (Гонс, Ганье).

Вашингтон – Оттава – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Врана (Оши, Кузнецов), 2:0 – 19 Овечкин ( Бэкстрем, Чейссон), 3:0 – 27 Кузнецов (Карлсон, Оши), 4:0 – 29 Врана (Орлов, Кузнецов), 4:1 – 36 Дзингел (Шабо, Берроуз), 4:2 – 52 Хоффман (Брассар, Стоун), 5:2 – 58 Чейссон (Орпик).

Каролина – Рейнджерс – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Крайдер ( Миллер, Смит), 0:2 – 2 Зибанежад (Шей), 1:2 – 8 Ахо (Фолк, Терявяйнен), 1:3 – 10 Кэри (Холден, Веси), 1:4 – 40 Крайдер (Зибанежад, Зукарелло-Асен), 1:5 – 45 Фаст (Нэш, Хэйс), 1:6 – 52 Фаст (Кэмпфер).

Коламбус – Калгари – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 62 Андерсон (Фолиньо).

Тампа-Бэй – Чикаго – 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Кэйн (Анисимов, Рутта), 0:2 – 15 Кэйн (Кит, Фрэнсон), 1:2 – 24 Палат (Хедман, Кэллахан), 2:2 – 40 Куниц (Коберн, Кэллахан), 3:2 – 63 Пойнт (Наместников, Стэмкос).

Нэшвилл – Монреаль – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1; 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Джорди Бенн (Дано, Юдон), 1:1 – 19 Форсберг (Суббан, Джохансен), 2:1 – 43 Форсберг (Смит), 2:2 – 59 Морроу.

Колорадо – Даллас – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Джонсон (Рантанен, Маккиннон), 2:0 – 39 Якупов (Маккиннон), 3:0 – 41 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен).

Аризона – Сан-Хосе – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Торнтон (Павелски, Бернс), 0:2 – 24 Кутюр (Браун, Донской), 1:2 – 52 Перлини (Экман-Ларссон, Степан), 1:3 – 59 Уорд.

Анахайм – Вегас – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 9 Мэнсон (Монтур); 2:0 – 25 Грант (Фаулер, Линдхольм); 2:1 – 39 Маршессо (Теодор, Перрон); 2:2 – 42 Миллер (Нил, Перрон); 2:3 – 51 Нил (Карлссон, Маршессо); 2:4 – 58 Карлссон (Маршессо, Смит).

Лос-Анджелес – Виннипег – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Лаури (Мэйсон, Копп); 0:2 – 39 Лайне (Перро, Элерс); 1:2 – 45 Тоффоли (Копитар, Фантенберг).