"Донбасс" обыграл в матче УХЛ "Белый Барс", "Галицкие Львы" оказались сильнее "Броварских Волков"

Состоялись очередные поединки регулярного чемпионата УХЛ.

"Белый Барс" снова не сумел навязать борьбу "Донбассу", несмотря на то, что идет в турнирной таблице сразу за донетчанами. Хозяева льда пропустили четыре шайбы подряд и лишь в концовке забросили две шайбы престижа. Теперь отрыв "Донбасса" от "Барсов" составляет 17 очков.

Во втором матче дня также все прошло по стандартному сценарию текущего сезона УХЛ. Команда, занимающая более высокое место в турнирной таблице, одержала победу над более низкой. "Галицкие Львы" дома одолели "Броварских Волков" и увеличили отрыв от последнего места до шести очков.

Вчера в еще одном матче УХЛ "Динамо" (Харьков) принимало "Кременчуг" и было разгромлено со счетом 0:4.

Белый Барс — Донбасс 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Шайбы: 08:42 Луговой (Коренчук, Мазур — больш.) — 0:1; 18:38 Луговой (Коренчук) — 0:2; 39:27 Матвиенко (Мазур, Луговой) — 0:3; 47:55 Коренчук — 0:4; 51:50 Ядловский (Даниленко — больш.) — 1:4; 54:45 Ромащенко — 2:4; 59:52 Костиков (Лялька, Захаров — п.в.) — 2:5

Галицкие Львы — Броварские Волки 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 09:49 Генералов (Сирченко, Н. Дворник) — 1:0; 11:52 Толстушко (Сирченко, Генералов — больш.) — 2:0; 33:59 Кизло (Н. Дворник, Толстушко) — 3:0; 42:36 Бобков (Шапиро) — 3:1

Динамо Харьков — ХК Кременчук 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 32:18 Боевых (Чернишенко) — 0:1; 47:00 Костюк — 0:2; 52:57 Чернышенко (Алексанян) — 0:3; 58:40 Алексанян — 0:4