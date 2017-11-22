"Эдмонтон Ойлерз" потерпели пятое поражение в последних шести матчах НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в одном из которых "Эдмонтон Ойлерз" потерпели пятое поражение в шести последних играх, сообщает официальный сайт лиги.

"Эдмонтон" медленно, но верно опускается на дно турнирной таблицы Западной конференции.

Для клуба, которому было выдано столько авансов по итогам предыдущего плей-офф, первая четверть сезона сложилась просто кошмарно: после 21 поединка "Ойлерз" обосновались на предпоследнем месте Западной конференции с 16 очками (7-12-2), опережая лишь откровенного аутсайдера "Аризону". Хотя если "Койотиз" и "Ойлерз" будут и дальше играть, как в последнюю календарную неделю, то скоро поменяются местами.

Во вторник "Эдмонтон" оказался уничтожен "Сент-Луисом" - 8:3. Главной звездой встречи стал российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи. В последних восьми встречах у Тарасенко 12 очков, а всего в послужном списке нападающего 26 (12+14) баллов в 22 поединках. Тарасенко снова вернулся в десятку лучших бомбардиров лиги.

Крупная победа позволила "Блюз" стать лучшей к вечеру вторника командой НХЛ с 32 очками (15-3-2), опередив "Тампу". Брейден Шенн набирает очки в восьмом поединке подряд. Во вторник у него, как и у Тарасенко, в активе 4 (2+2) балла. Он лидирует в команде с 30 набранными очками вместе с Джейденом Шварцем, который также набрал против "Ойлерз" 4 (1+3) очка.

Над "Ойлерз", которые проиграли пятый поединок из шести последних, сгущаются тучи. Команда сыграла лишь второй матч выездного турне продолжительностью в пять игр, которое должно дать ответ на вопрос, способен ли "Эдмонтон" рассчитывать в этом году на плей-офф. Пока ответ отрицательный. Главный тренер Тодд Маклеллан взял вину за разгром в Сент-Луисе на себя.

"У того, что случилось в этот вечер, не может быть оправданий, - подчеркнул Маклеллан на пресс-конференции. - В каждом из аспектов игры мы были номером два. Мы отвечаем за то, чтобы команда была готова. И сегодня она готова не была".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 ноября.

Филадельфия – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Проворов (Филппула, Конекны), 1:1 – 9 Д.Седин (Виртанен, Х.Седин), 1:2 – 10 Босер (Эдлер, Пулио), 1:3 – 21 Босер (Х.Седин, Д.Седин), 1:4 – 34 Берчи (Ванек, Эрикссон), 2:4 – 49 Ворачек (Сэнхайм, Жиру), 2:5 – 59 Эрикссон (Ганье)

Сент-Луис – Эдмонтон – 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)

Шайбы: 1:0 – 3 Тарасенко (Шенн), 2:0 – 7 Яшкин (Бортуццо, Сундквист), 3:0 – 23 Шварц (Шенн, Тарасенко), 4:0 – 39 Шенн (Шварц), 4:1 – 46 Лучич (Каджула, Макдэвид), 5:1 – 47 Апшолл (Бродзяк, Торберн), 6:1 – 52 Тарасенко (Пьетранжело, Шварц), 7:1 – 54 Шенн (Тарасенко, Парайко), 7:2 – 55 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Рассел), 8:2 – 56 Штястны (Парайко, Стеен), 8:3 – 58 Нерс (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)

Даллас – Монреаль – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Галлахер (Морроу, Юдон), 1:1 – 38 Шор (Линделль, Клингберг),2:1 – 39 Спецца (Шор, Сегин), 3:1 – 59 Сегин (Радулов)