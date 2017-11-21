"Вашингтон" проиграл "Калгари", "Анахайм" по буллитам обыграл "Сан-Хосе" в НХЛ

В чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. "Анахайм" лишь в серии буллитов смог одолеть на выезде "Сан-Хосе". Овертайм был и в матче "Миннесоты" и "Нью-Джерси", однако гости забросили победную шайбу на первой минуте дополнительного времени.

Баффало – Коламбус – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 24 Дюбуа (Нутиваара, Бьоркстранн), 0:2 – 45 Панарин (Нутиваара), 1:2 – 49 Райнхарт (О′Райлли, Антипин), 1:3 – 49 Дженнер (Дубински, Эткинсон), 2:3 – 56 Кэйн (Сканделла, Айкел)

Торонто – Аризона – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 9 Перлини (Келлер, Степан), 1:1 – 20 ван Римсдайк (Марнер, Кадри), 1:2 – 38 Экман-Ларссон (Доми, Келлер), 1:3 – 58 Доми (Дюклер, Дворак), 1:4 – 59 Ридер (Ялмарссон, Ричардсон)

Вашингтон – Калгари – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Эллер (Уилсон, Врана), 1:1 – 4 Годро (Хэмилтон, Монахан), 1:2 – 25 Монахан (Ткачак, Годро), 1:3 – 44 Баклунд (Хэмилтон, Ткачак), 1:4 – 46 Джиордано (Ягр, Баклунд)

Нэшвилл – Виннипег – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Фиала (Арвидссон, Суббан), 1:1 – 6 Перро (Литтл, Майерс), 2:1 – 20 Джохансен (Арвидссон, Форсберг), 3:1 – 31 Террис (Фиала, Йоси), 4:1 – 39 Экхольм (Террис, Йоси), 5:1 – 49 Бонино (Джохансен, Суббан), 5:2 – 50 Майерс (Коннор, Шайфли), 5:3 – 56 Перро (Армия)

Миннесота – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Хенрик (Грин, Гиббонс), 1:1 – 21 Нидеррайтер (Койву, Гранлунд), 1:2 – 27 Сантини, 1:3 – 47 Бутчер (Лавджой, Хенрик), 2:3 – 51 Гранлунд (Койву, Сперджен), 3:3 – 58 Гранлунд (Э.Стаал, Сутер), 3:4 – 60 Мур (Холл, Хенрик)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Донской (Кутюр); 1:1 – 20 Перри (Ракелль, Монтур); 1:2 – 31 Ракелль (Монтур, Перри); 2:2 – 48 Донской (О'Риган, Гертл).