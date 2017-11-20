"Донбасс" разгромил "Волков" и одержал 18-ю победу подряд в УХЛ

Сегодня в Белой Церкви состоялся один матч в рамках Украинской хоккейной лиги. Встречались аутсайдер и лидер чемпионата. "Броварские Волки" потерпели дежурное поражение, а "Донбасс" одержал очередную победу в турнире, сообщает официальный сайт УХЛ.

Поединок завершился со счетом 9:3 в пользу действующего чемпиона.

Команда "Волков" проиграла свой 17-й матч из 18-ти в сезоне. "Донбасс", в свою очередь, все свои 18 поединков выиграл.

Броварские Волки — Донбасс 3:9 (2:3, 1:4, 0:2)

Шайбы: 01:37 Костиков (Игнатенко, Влад) — 0:1; 04:18 Шахов (Шапиро, Боронило) — 1:1; 05:00 Лялька (Савченко) — 1:2; 12:42 Свищев (Новиков, Григорьев) — 1:3; 16:52 Бобков (Черемнов) — 2:3; 23:50 Луговой (Коренчук — больш.) — 2:4; 28:49 Бугаев (Шахов) — 3:4; 35:23 Луговой (Костиков — меньш.) — 3:5; 38:38 Коренчук (Луговой) — 3:6; 38:48 Костиков (Влад, Савченко) — 3:7; 42:02 Свищев (Ворона) — 3:8; 19:59 Шпак — 3:9