"Колорадо" вырвал победу у "Детройта", "Рейнджерс" победили "Оттаву" в НХЛ

"Вегас" обыграл "Лос-Анджелес".

В ночь на понедельник состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт турнира. "Вегас" дома обыграл "Лос-Анджелес". "Колорадо" вырвал победу в овертайме в матче с "Детройтом". Каролина – Айлендерс – 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 Ахо (Фолк, Терявяйнен), 2:0 – 3 Терявяйнен (Хэнифин, Ахо), 2:1 – 10 Ледди, 3:1 – 17 Линдхольм (Скиннер, Ди Джузеппе), 4:1 – 37 Терявяйнен (Ахо, Фолк), 4:2 – 53 Таварес (Барзэл, Ледди) Детройт – Колорадо – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 14 Абделькадер (Улле, Ларкин), 1:1 – 19 Джонсон (Тонинато, Бэрри), 2:1 – 39 Атанасиу (Татар), 3:1 – 51 Крунвалль (Зеттерберг, Нюквист), 3:2 – 53 Якупов (Джонсон, Уилсон), 3:3 – 59 Седерберг (Бэрри, Маккиннон), 3:4 – 62 Маккиннон (Ландескуг) Рейнджерс – Оттава – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 24 Хэйс (Веси, Фаст), 2:0 – 44 Грабнер (Стаал, Зукарелло-Асен), 3:0 – 57 Зибанежад (Крайдер, Зукарелло-Асен) Вегас – Лос-Анджелес – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Карлссон (Смит), 2:0 – 9 Икин (Лайпсик), 3:0 – 11 Карлссон (Смит), 3:1 – 28 Льюис (Иафалло), 3:2 – 51 Пирсон (Даути, Кемпе), 4:2 – 58 Так (Икин) Анахайм – Флорида – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 18 Мэнсон, 2:0 – 25 Ракелль (Перри, Вагнер), 2:1 – 35 Трочек (Барков, Йэндл), 3:1 – 41 Монтур (Ватанен, Перри), 3:2 – 57 Йэндл (Трочек, Барков)

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