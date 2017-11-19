"Питтсбург" проиграл "Чикаго", "Торонто" разгромил "Монреаль" в НХЛ

В заокеанской Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт турнира.

«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение в матче с «Калгари Флэймз». Встреча завершилась со счётом 4:5 в овертайме - Михаэль Фролик принёс победу гостям.

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над действующим чемпионом «Питтсбург Пингвинз» - 2:1. Густав Форслинг вывел "Чикаго" вперёд на 13-й минуте, на 48-й минуте Мэтт Ханвик сравнял счёт, а спустя 20 секунд Артём Анисимов снова обеспечил преимущество «Чикаго». Этот гол стал победным.

Филадельфия – Калгари – 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Мэннинг (Филппула), 1:1 – 7 Годро (Монахан, Ферланд), 2:1 – 13 Кутюрье (Гостисбеер, Ворачек), 3:1 – 16 Проворов (Лоутон, Лехтеря), 3:2 – 26 Монахан (Джиордано, Верстиг), 3:3 – 29 Монахан (Броди, Годро), 3:4 – 34 Монахан (Верстиг, Годро), 4:4 – 34 Патрик (Жиру, Ворачек), 4:5 – 61 Фролик (Броди, Баклунд)

Даллас – Эдмонтон – 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Руссель (Клингберг, Бенн), 2:0 – 8 Радулов (Линделль, Руссель), 2:1 – 16 Каджула (Макдэвид), 2:2 – 17 Макдэвид (Клефбом, Лучич), 2:3 – 20 Каджула (Макдэвид, Нерс), 3:3 – 27 Шор (Сегин), 4:3 – 38 Факса (Олексяк, Питлик), 5:3 – 53 Бенн (Радулов, Руссель), 6:3 – 58 Спецца (Бишоп)

Оттава – Аризона – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 17 Стоун (Одуя, Пайэтт), 1:1 – 19 Дюклер (Демерс), 2:1 – 21 Боровецки (Сиси, Пажо), 2:2 – 51 Дюклер (Экман-Ларссон, Голигоски), 2:3 – 61 Дюклер (Степан, Экман-Ларссон)

Виннипег – Нью-Джерси – 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Коннор (Шайфли, Уилер), 1:1 – 26 Гиббонс (Бутчер, Колман), 2:1 – 28 Труба (Шайфли, Коннор), 3:1 – 28 Лайне (Литтл, Элерс), 4:1 – 29 Хендрикс (Армия, Перро), 5:1 – 38 Перро (Армия, Хендрикс), 5:2 – 47 Бутчер (Холл, Хишир)

Лос-Анджелес – Флорида – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Тоффоли (Браун, Даути), 2:0 – 42 Бродзински (Йокинен, Дауд), 3:0 – 55 Эндрофф (Кемпе, Тоффоли), 4:0 – 57 Льюис (Шор, Пирсон)

Баффало – Каролина – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 34 Уильямс (Песке, Крюгер), 1:1 – 52 Кэйн (О′Райлли), 1:2 – 55 Ахо (Флери, Терявяйнен), 1:3 – 59 Нордстрем (Слэвин, Крюгер)

Монреаль – Торонто – 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 32 Кадри (Андерсен, Марло), 0:2 – 32 Хэйнси (Мур, Бозак), 0:3 – 40 Браун (Хайман, Зайцев), 0:4 – 48 ван Римсдайк (Бозак), 0:5 – 48 Мэттьюс (Мартин, Марнер), 0:6 – 55 Мэттьюс (Марнер)

Тампа-Бэй – Айлендерс – 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Лэдд (Хо-Сэнг, Таварес), 0:2 – 10 Ли (Таварес, Бэйли), 0:3 – 27 Нелсон (Пелек, Чимера), 0:4 – 41 Ли (Бэйли, Барзэл), 1:4 – 43 Гурде (Пойнт, Куку), 2:4 – 43 Палат (Василевский, Пойнт), 3:4 – 56 Гурде (Джирарди, Палат), 3:5 – 59 Таварес (Бэйли, Сизикас)

Питтсбург – Чикаго – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Форслинг (Тэйвс, Дебринкат), 0:2 – 48 Анисимов (Шмальц, Кэйн), 1:2 – 48 Ханвик (Хагелин, Шейэн)

Вашингтон – Миннесота – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов), 1:1 – 12 Нидеррайтер (Койву, Гранлунд), 2:1 – 12 Орлов (Оши, Нисканен), 3:1 – 57 Кузнецов (Карлсон, Овечкин)

Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 19 Смит (Форсберг, Суббан), 2:0 – 29 Сиссонс (Бонино, Йоси), 3:0 – 30 Битетто (Фиала, Смит), 4:0 – 47 Экхольм (Йоси, Фиала), 5:0 – 51 Арвидссон (Емелин, Суббан), 5:1 – 55 Миронов (Керфут, Задоров), 5:2 – 58 Комфер (Миронов, Керфут)

Ванкувер – Сент-Луис 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - 11 Босер (Хорват, Берчи), 1:1 - 18 Парайко (Апшолл, Штястны), 2:1 - 25 Гранлунд (Бьега, Эрикссон), 3:1 - 30 Берчи (Эрикссон, Ванек), 3:2 - 33 Соботка (Штястны, Данн), 3:3 - 44 Эдмундсон (Пьетранжело, Штястны), 3:4 - 62 Шенн (Данн, Шварц)

Сан-Хосе – Бостон 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - 4 Майер (Уорд, О'Риган), 1:1 - 6 Цегларик (Дебраск), 1:2 - 10 Дебраск (Курали, Макэвой), 1:3 - 54 Хейнен (Миллер)