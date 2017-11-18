"Коламбус" выиграл в третий раз подряд, "Баффало" проиграл в четвертый раз в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча, в которых победная серия "Коламбуса" продлилась до трех игр, а "Баффало", уступив "Детройту", проиграл в четвертый раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Коламбус" впервые за пять матчей забил больше одного гола в основное время, но на этот раз у "Блю Джекетс" не было острой необходимости это делать. Вратарь Сергей Бобровский отразил все 36 бросков, оформил 21-й шатаут в НХЛ и помог "Коламбусу" со счетом 2:0 обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс" и выиграть в третий раз подряд. "Рейнджерс" потерпели второе поражение после серии из шести побед.

Веренски забил после того, как Бобровский сделал сложный сэйв после броска Джимми Веси. А Панарин реализовал первое большинство "Коламбуса" за семь матчей из 19 попыток.

В свою очередь, "Детройт" со счетом 3:1 переиграл "Баффало", выиграв в шестой раз в девяти матчах после шестиматчевой проигрышной серии.

Голами у "Ред Уингз" отметились нападающие Люк Гленденинг, Томаш Татар и Дилан Ларкин. "Сэйбрз" сравняли счет в начале третьего периода, но затем "Детройт" забил дважды подряд. "Баффало" потерпел четвертое поражение.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

17 ноября.

Коламбус – Рейнджерс – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 33 Веренски (Дженнер, Дубински), 2:0 – 47 Панарин (Бьоркстранн)

Детройт – Баффало – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 39 Гленденинг (Хелм), 1:1 – 45 О′Райлли (Антипин, Окпосо), 2:1 – 48 Татар (Абделькадер), 3:1 – 55 Ларкин (Абделькадер, Улле)