"Питтсбург" обыграл "Оттаву" в центральном матче дня НХЛ

Матч завершился со счетом 3:1

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей регулярного чемпионата, где в центральном противостоянии "Питтсбург" обыграл "Оттаву", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 3:1 НХЛ. Регулярный чемпионат. 16 ноября. Торонто – Нью-Джерси – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 64 В. Нюландер (Райлли, Кадри) Айлендерс – Каролина – 6:4 (3:1, 0:3, 3:0) Шайбы: 1:0 – 16 Барзэл (Ледди, Лэдд), 2:0 – 16 Клаттербак, 2:1 – 17 Линдхольм (Терявяйнен, Ахо), 3:1 – 19 Ледди (Бэйли, Ли), 3:2 – 22 Хэнифин (Скиннер, Дж.Стаал), 3:3 – 31 Райан (Песке, Макгинн), 3:4 – 39 Ахо (Дж.Стаал, Терявяйнен), 4:4 – 47 Бэйли (Барзэл, Ли), 5:4 – 55 Бойчак (Клаттербак, Сизикас), 6:4 – 58 Эберле (Барзэл) Монреаль – Аризона – 4:5 (2:0, 2:3, 0:2) Шайбы: 1:0 – 10 Галлахер (Юдон), 2:0 – 13 Байрон (Друэн, Гальченюк), 2:1 – 24 Ричардсон (Голигоски), 2:2 – 29 Дворак (Дюклер, Фишер), 3:2 – 35 Морроу (Плеканец), 4:2 – 39 Уэбер (Плеканец), 4:3 – 39 Ридер (Мартинук, Дворак), 4:4 – 44 Степан, 4:5 – 50 Фишер (Перлини, Келлер) Оттава – Питтсбург – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 36 Хернквист (Шири, Мяяття), 0:2 – 39 Гюнцель (Раст, Думулин), 1:2 – 50 Пажо (Дзингел, Уайдман), 1:3 – 59 Шейэн (Летанг, Кросби) Тампа-Бэй – Даллас – 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) Шайбы: 1:0 – 20 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:1 – 23 Факса, 2:1 – 24 Сергачев (Джонсон, Киллорн), 3:1 – 31 Пойнт, 4:1 – 43 Стэмкос (Наместников, Кучеров), 5:1 – 48 Дотчин (Стэмкос, Сергачев), 6:1 – 53 Кучеров (Стэмкос, Хедман) Миннесота – Нэшвилл – 6:4 (0:1, 2:2, 4:1) Шайбы: 0:1 – 1 Джохансен (Арвидссон, Форсберг), 0:2 – 25 Йоси (Экхольм, Джохансен), 0:3 – 32 Экхольм (), 1:3 – 36 Дамба (Э.Стаал, Брудин), 2:3 – 39 Нидеррайтер (Сперджен, Гранлунд), 2:4 – 40 Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 3:4 – 53 Сперджен (Сутер, Э.Стаал), 4:4 – 55 Э.Стаал (Дамба, Фолиньо), 5:4 – 57 Цукер (Гранлунд, Койву), 6:4 – 58 Сперджен Виннипег – Филадельфия – 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 2 Ворачек (Жиру, Кутюрье), 0:2 – 5 Кутюрье (Ворачек, Симмондс), 1:2 – 33 Перро (Майерс, Армия), 2:2 – 59 Шайфли (Лайне, Уилер) Колорадо – Вашингтон – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Шайбы: 1:0 – 1 Ландескуг (Маккиннон), 2:0 – 19 Маккиннон (Рантанен, Жирар), 3:0 – 32 Уилсон (Рантанен, Маккиннон), 3:1 – 38 Коннолли (Уилсон), 4:1 – 44 Ландескуг, 5:1 – 49 Рантанен (Маккиннон, Седерберг), 5:2 – 53 Кузнецов (Карлсон, Оши), 6:2 – 59 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон) Эдмонтон – Сент-Луис – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 15 Строум (Нюджент-Хопкинс, Беннинг), 1:1 – 15 Соботка (Штястны, Пьетранжело), 1:2 – 27 Стеен (Пьетранжело, Шенн), 1:3 – 45 Шенн (Апшолл), 1:4 – 47 Шенн (Парайко, Шварц) Ванкувер – Вегас – 2:5 (0:2, 2:0, 0:3) Шайбы: 0:1 – 3 Перрон (Хаула, Шмидт), 0:2 – 13 Карлссон (Лайпсик, Так), 1:2 – 32 Босер (), 2:2 – 37 Хорват (Ванек, Ганье),2:3 – 46 Хаула (Нил, Перрон), 2:4 – 56 Маршессо (), 2:5 – 57 Смит (Карлссон, Маршессо) Лос-Анджелес – Бостон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 16 Макэвой (Бержерон), 1:1 – 24 Даути (Копитар, Йокинен), 1:2 – 33 Хара (Хейнен, Постма) Сан-Хосе – Флорида – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 21 Сивиур (Трочек, Брикли), 0:2 – 52 Бьюгстэд (Врбата, Макгинн)

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