Харьковское "Динамо" уверенно обыграло "Галицких Львов" в чемпионате УХЛ

В Харькове состоялся матч Украинской хоккейной лиги, в котором местное "Динамо" обыграло команду "Галицкие Львы" со счетом 5:2, сообщает официальный сайт УХЛ.

Гости открыли счет в матче усилиями Толстушко, однако первый период завершился вничью 1:1 (ответную шайбу забросил Худяков. А в дальнейшем хет-триком в составе "Динамо" отличился Владимир Чердак, что позволило "Динамо" праздновать победу - 5:2.

"Динамо" (Харьков) набрало 21 очко и продолжает занимать 4-е место из шести участников. "Галицкие Львы" - на 5-м месте.