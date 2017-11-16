"Детройт" и "Калгари" забросили на двоих десять шайб в матче НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Детройт Ред Уингз" на своей площадке со счетом 8:2 разгромили "Калгари", который крайне неудачно начал шестиматчевое гостевое турне, сообщает официальный сайт турнира.

У "Детройта" двумя голами и передачей отметились Энтони Манта и Андреас Атанасиу, а Дилан Ларкин забросил одну шайбу и сделал две передачи.

"Ред Уингз" прервали серию из двух поражений, а ключом к победе стала игра в неравных составах - "Детройт" реализовал четыре шанса в большинстве из шести.

У "Калгари" все сразу пошло не так, начиная с того, что на выезд с командой не поехал основной вратарь Майк Смит, получивший травму верхней части тела. Первый период "Детройт" выиграл со счетом 4:1, а у гостей были падения на ровном месте и голевые рикошеты в собственные ворота. Вратарь "Флэймз" Эдди Лэк пропустил пять шайб после 15 бросков и на пятой минуте второго периода был заменен на Джона Гиллеса. Однако тренер Глен Галутцан не стал валить все на Лэка.

"Не знаю, какую из шайб он должен был отбивать, - сказал тренер. - Мы должны извлечь урок из того, что бывает, когда ты не готов играть. Сегодня мы были не готовы, и наши задницы хорошенько надрали".

За шесть минут до конца третьего периода на льду завязалась массовая потасовка, в которой принимал участие даже вратарь "Детройта" Джимми Ховард. Судьи выписали 14 удалений, а общая сумма штрафа по итогам встречи составила 141 минуту.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 ноября.

Детройт – Калгари 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 05:35 Атанасиу, 2:0 – 07:25 Нюквист (Зеттерберг, Манта), 2:1 – 08:37 Ферленд (Гудро, Броди – больш.), 3:1 – 15:44 Манта (Атанасиу, Грин – больш.), 4:1 – 17:17 Ларкин (меньш.), 5:1 – 24:27 Манта (Нильсен, Грин – больш.), 5:2 – 32:34 Гудро (Ферленд, Хэмилтон), 6:2 – 39:16 Абделькадер (Ларкин), 7:2 – 56:10 Атанасик (Ларкин, Грин – больш.), 8:2 – 18:37 Гленденинг (Бут, Дженсен – больш.).

Чикаго – Рейнджерс 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)

Шайбы: 0:1 – 09:58 Зибанежад (Крайдер, Бунчевич), 1:1 – 39:08 ДеБринкат (Паник, Кит), 2:1 – 41:07 Анисимов (Кейн, Шмалц), 3:1 – 51:53 Хайден (Франсон, Кит), 4:1 – 45:14 Анисимов (Франсон, Шмалц – больш.), 4:2 – 47:08 Хейс (Цуккарелло, Нэш), 4:3 – 51:56 Нэш, 5:3 – 56:12 Анисимов (Шмалц, Паник), 6:3 Тэйвз (Паник, Сибрук – пустые ворота).

Анахайм – Бостон 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 13:26 Рой (Ритчи, Ватанен), 1:1 – 28:38 Хайнен (Нэш, Дебраск), 2:1 – 34:24 Мансон (Перри, Ракелль), 3:1 – 39:13 Ритчи (Верметт, Мансон), 4:1 – 42:35 Грант (Перри), 4:2 – 59:38 Аккиари (Карло, Дебраск).