"Кременчук" обыграл "Волков" в матче УХЛ в Броварах

В Броварах завершился заключительный матч 17-го тура УХЛ, в котором «Волки» принимали «Кременчук» и проиграли с крупным счетом, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 1:5.

Первый период прошёл под тотальным контролем кременчужан, что привело к двум заброшенным шайбам: сначала уже на 2-й минуте поединка счёт открыл Сергей Алексанян-Петрович, а через 10 минут в воротах Никиты Гордюшина отметился ещё один форвард "горожан" Дмитрий Чорный.

Ситуация во втором периоде была едва ли лучше для команды Александра Хмиля. Большую часть игрового времени игроки «Кременчука» проводили в атаке, и смогли увеличить счёт после первого же удаления хоккеиста «Волков»: Владислав Грицких отлично бросил от синей линии, и Гордюшин не смог выручить свою команду на этот раз. Однако броварчане, усилиями Михаила Шахова, отквитали одну шайбу на 38-й минуте матча – отличную передачу выдал Виктор Милинский.

На старте заключительного игрового отрезка отрыв «Кременчука» в три шайбы вернул Сергей Алексанян-Петрович, который не мог не реализовать передачу Дмитрия Чернышенко из-за ворот. Итоговый счёт матча чуть меньше чем за 2 минуты до финальной сирены установил капитан кременчужан Севастьян Карпенко, успешно сыграв на добивании.

Как сообщал УНИАН, накануне «Белый Барс» обыграл МХК «Динамо», а «Донбасс» всухую разгромил «Галицких Львов».

УХЛ. Регулярный чемпионат.

15 ноября.

«Волки» - «Кременчук» 1:5 (0:2; 1:1; 0:2)

Шайбы: 0:1 Алексанян-Петрович (Красильников, Чернышенко), 01:10. 0:2 Чорный (Костюк), 10:11. 0:3 Грицких (Бойков, Козачук - больш.), 27:21. 1:3 Шахов (Милинский, Шапиро), 37:59. 1:4 Алексанян-Петрович (Красильников, Чернышенко), 42:44. 1:5 Карпенко (Роганов).