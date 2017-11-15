Многолетний глава Международной федерации хоккея Фазель уйдет в отставку в 2020 году

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, когда закончится срок его полномочий. Об этом стало известно после его заявления на конференции в Торонто, сообщает "Чемпионат".

Швейцарский функционер руководит IIHF уже 26 лет (четыре срока). В 1994 году на генеральном конгрессе в Венеции он был впервые избран на свой пост, а к моменту отставки Фазелю исполнится 70 лет.

С 1972-го по 1982 год Фазель работал хоккейным арбитром (37 международных матчей), затем был председателем судейской комиссии и комитета арбитров. За время его президентства Международная федерация хоккея достигла соглашения с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты заокеанской лиги впервые в истории приняли участие в Олимпийских играх.