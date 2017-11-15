"Вегас" потерпел разгромное поражение в НХЛ, пропустив 8 шайб

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись прошлой ночью в НХЛ, сообщает сайт турнира. "Питтсбург" в овертайме обыграл "Баффало". "Коламбус" также в начале овертайма разобрался с "Монреалем". А в матче "Флориды" и "Далласа" все закончилось лишь в серии буллитов, где точнее были игроки хозяев.

Питтсбург – Баффало – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Кэйн (Райнхарт, Айкел), 0:2 – 16 Райнхарт (Окпосо, Сканделла), 1:2 – 19 Хернквист (Шейэн), 1:3 – 20 Айкел, 2:3 – 24 Шири (Мяяття, Хернквист), 3:3 – 37 Кросби (Шульц, Кессел), 3:4 – 39 Пулио (Райнхарт), 4:4 – 53 Кессел (Коул, Малкин), 5:4 – 61 Шири (Летанг, Кросби)

Монреаль – Коламбус – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Андерсон (Нутиваара), 1:1 – 52 Байрон (Гальченюк, Уэбер), 1:2 – 61 Веренски (Дубински, Эткинсон)

Флорида – Даллас – 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Юбердо (Дадонов, Трочек), 2:0 – 15 Юбердо (Йэндл, Барков), 2:1 – 17 Бенн (Янмарк-Нюлен, Радулов), 2:2 – 30 Бенн (Радулов), 2:3 – 32 Элие (Ганзал, Спецца), 3:3 – 42 Барков (Йэндл, Мэтисон)

Нэшвилл – Вашингтон – 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Смит (Битетто, Фиала), 2:0 – 17 Бонино (Йернкрук, Йоси), 2:1 – 24 Оши (Кузнецов, Карлсон), 3:1 – 26 Форсберг (Карлсон, Коннолли), 3:2 – 26 Чейссон, 4:2 – 29 Фиала (Экхольм), 4:3 – 29 Оши ( Бэкстрем, Стивенсон), 5:3 – 34 Саломяки (Ирвин, Сиссонс), 6:3 – 38 Экхольм (Сиссонс, Террис)

Миннесота – Филадельфия – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Нидеррайтер (Э.Стаал), 2:0 – 58 Э.Стаал (Брудин, Гранлунд), 3:0 – 59 Цукер (Сперджен, Дабник)

Виннипег – Аризона – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайба: 1:0 – 15 Копп (Лаури, Куликов), 2:0 – 21 Армия (Моррисси, Элерс), 3:0 – 25 Литтл, 4:0 – 32 Лаури (Майерс), 4:1 – 45 Голигоски (Ридер)

Эдмонтон – Вегас – 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Клефбом (Летесту, Хайра), 2:0 – 17 Нюджент-Хопкинс (Строум, Марун), 3:0 – 18 Марун (Овитю, Драйзайтль), 4:0 – 30 Беннинг (Макдэвид, Клефбом), 4:1 – 34 Бельмар (Шмидт, Носек), 5:1 – 40 Макдэвид (Драйзайтль), 5:2 – 41 Нил (Миллер), 6:2 – 44 Макдэвид (Драйзайтль), 7:2 – 49 Нюджент-Хопкинс (Рассел, Лучич), 8:2 – 55 Летесту (Хайра, Кэссиан)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Пирсон, 2:0 – 3 Копитар (Иафалло, Браун), 2:1 – 25 Х.Седин (Пулио, Эрикссон), 2:2 – 30 Хорват (Х.Седин, Босер), 2:3 – 44 Берчи (Пулио, Ванек)