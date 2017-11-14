"Донбасс" разгромил "Галицких Львов", а "Белый Барс" - "Динамо" в регулярном чемпионате УХЛ

В Дружковке (Донецкая область) и Харькове завершились матчи очередного тура регулярного чемпионата УХЛ, в которых "Донбасс" разгромил "Галицких Львов" из Новояворовска, а "Белый Барс" из Белой Церкви были значительно сильнее харьковского "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Дружковке завершился со счетом 11:0.

В Харькове "Динамо" уступило "Белому Барсу" со счетом 3:8.

Тур завершится в среду, 15 ноября, матчем в Броварах, где "Волки" будут принимать "Кременчук".

«Динамо» - «Белый Барс» - 3:8 (0:3, 0:2, 3:3)

Шайбы: 0:1 Тимченко (Ромащенко, 00:38). 0:2 Лесников (Ядловский, 03:12). 0:3 Ромащенко (Тимченко, 06:51). 0:4 Лесников (34:10). 0:5 Воронин (Тимченко, 35:44). 1:5 Олейник (Чердак, 41:39). 1:6 Тимченко (Ромащенко, 42:49 – больш.). 2:6 Олейник (Чердак, 45:22 – больш.). 2:7 Панов (Васильев, Тимченко, 52:04). 3:7 Максименко (Чердак, Олейник, 52:52 – больш.). 3:8 Ромащенко (Тимченко, 54:29).

На 52:22 Олейник не реализовал штрафной буллит

"Донбасс" - "Галицкие Львы" - 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 Захаров (Савченко), 04:21, 2:0 Новиков (Ворона, Свищев), 09:54, 3:0 Коваленко (Рубан, Мостовой), 24:11, 4:0 Луговой (Коренчук, Захаров), 25:31, 5:0 Захаров (Влад), 25:38, 6:0 Коренчук (Александров - больш.), 29:51, 7:0 Коваленко (Рубан), 38:53, 8:0 Захаров (Костиков, Савченко), 42:28, 9:0 Коренчук (Луговой, Матвиенко), 45:24, 10:0 Влад (Костиков), 45:42, 45:42, 11:0 Влад (Коваленко, Шпак), 53:25.