"Калгари" обыграл "Сент-Луис", "Даллас" уступил "Каролине" в НХЛ

В ночь на вторник состоялись две игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Каролина" у себя дома разгромила "Даллас" - 5:1. Хет-триком отличился финнский нападающий "Каролины" Теуво Терявяйнен. В поединке "Калгари" и "Сент-Луиса" было заброшено 11 шайб. Хозяева ударно провели последний период и вырвали победу, сообщает официальный сайт турнира.

Каролина – Даллас – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Ахо (Терявяйнен, Дж.Стаал), 1:1 – 28 Радулов (Бенн, Сегин), 2:1 – 42 Терявяйнен (Ахо, Дж.Стаал), 3:1 – 46 Терявяйнен (Дж.Стаал, Слэвин), 4:1 – 49 Терявяйнен (Ахо, Дж.Стаал), 5:1 – 59 Скиннер (Линдхольм, ван Римсдайк)

Калгари – Сент-Луис – 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Тарасенко (Штястны, Парайко), 1:1 – 4 Янковски (Ткачак), 2:1 – 13 Янковски (Беннетт, Ягр), 2:2 – 16 Шварц (Шенн, Стеен), 3:2 – 45 Беннетт (Янковски), 3:3 – 51 Стеен (Эдмундсон, Штястны), 4:3 – 52 Ферланд (Годро, Броди), 4:4 – 52 Тарасенко (Шварц, Шенн), 5:4 – 54 Верстиг (Лазар, Брауэр), 6:4 – 58 Фролик (Баклунд, Ткачак), 7:4 – 58 Годро (Джиордано)