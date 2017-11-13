"Вашингтон" обыграл по буллитам "Эдмонтон", "Чикаго" в результативной игре НБА уступило "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге накануне состоялись три игры регулярного чемпионата.

В результативном матче "Нью-Джерси" обыграл на выезде "Чикаго" со счетом 7:5. В составе победителей хет-трик оформил Майлз Вуд, отличившийся на 4-й, 18-й и 43-й минутах. Отметим, что "Чикаго" вел уже в первом периоде - 4:1, но затем упустил солидное преимущество и в итоге проиграл.

Чикаго – Нью-Джерси – 5:7 (4:2, 1:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Анисимов (Кэйн, Рутта), 1:1 – 3 Вуд (Холл, Стэффорд), 2:1 – 13 Дебринкат (Шмальц), 3:1 – 16 Рутта, 4:1 – 17 Керо (Боума), 4:2 – 17 Вуд (Сантини, Заха), 4:3 – 23 Грин (Колман, Ноусен), 4:4 – 26 Хишир, 4:5 – 32 Холл (Грин, Хишир), 4:6 – 37 Гиббонс (Вуд), 5:6 – 39 Кэйн (Шмальц, Рутта), 5:7 – 42 Вуд (Хишир, Братт)

Вашингтон – Эдмонтон – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 41 Хайра (Строум, Пакаринен), 1:1 – 45 Орлов (Боуи, Уилсон)

Анахайм – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 29 Наместников (Стэмкос, Кучеров), 1:1 – 43 Сильверберг (Кольяно, Вагнер), 1:2 – 47 Браун (Кэллахан, Куниц)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Браун (Даути, Копитар), 1:1 – 45 Карлссон (Кутюр), 1:2 – 52 Уорд (Райан, Гудроу)р