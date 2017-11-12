Молодежная сборная Украины по хоккею завершила турнир в Литве третьим поражением

В Клайпеде завершился международный хоккейный турнир Crowns Baltic Challenge Cup 2017. В заключительной игре молодежная сборная команда Украины встречалась с хозяевами турнира – литовцами - и уступила в драматичном противостоянии (2:3). Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Хозяева турнира первые 40 минут матча за счет большого количества удалений (иногда нелогичных) контролировали ход игры. В первом периоде две ошибки украинцев привели к пропущенным шайбам. А на старте второй 20-минутки команда Бернда Хааке реализовала численное преимущество.

После этого "сине-желтые" сначала выровняли игру, а в третьем периоде завладели инициативой.

Надежду на положительный итог игры подарила шайба Виталия Ляльки. А в середине третьего периода Денис Мостовой удачно подставил клюшку под бросок Александра Горлушко и довел интригу до максимального уровня.

В эндшпиле украинцы имели шансы перевести игру в овертайм, но нашей команде в заключительной фазе атак не повезло. Мини-реванш Украина взяла в серии штрафных бросков, которые проводились независимо от основного времени игры. Единственный бросок удалось реализовать украинцу Денису Мостовому.

Украина (U-20) – Литва– 2:3 (0:2; 0:1; 2:0)

Состав Украины (U-20): Дьячедко (до 59:47). Табашник – Логач, Козачук – Толстушко, Александров – Горлушко, Фирсов – Григорьев. Лесников – Кривошапкин – Даниленко, Мостовой – Коваленко – Мазур, Лялька – Карпенко – Луговой, Черный – Печерских – Рубан.

Голы: 0:1. Кракаускас (Босас, Каспарайтис, 3:25), 0:2. Босас (Рыбаков, Ясиневичус, 9:30), 0:3. Босас (Кулевичус, Катулис, 20:27 – больш.), 1:3. Лялька (41:07), 2:3. Мостовой (Горлушко, Даниленко, 48:29)

Штраф: 24 – 16

Лучшие игроки: Дьяченко – Босас

Напомним, накануне в рамках турнира в Клайпеде украинцы разгромно уступили Латвии - 2:9, а затем проиграли Эстонии - 1:3.