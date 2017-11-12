"Питтсбург" по буллитам проиграл "Нэшвиллу", "Сан-Хосе" разгромил "Ванкувер" в НХЛ

В ночь на воскресенье в Национальной хоккеной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ.

Действующий чемпион "Питтсбург" потерпел поражение на выезде от "Нэшвилла". Основное игровое время и овертайм завершились вничью, однако "Нэшвилл" был лучше в серии буллитов. В составе "Питтсбурга" не реализовали свои броски россиянин Евгений Малкин и канадец Крис Летанг.

"Сан-Хосе Шаркс" на своём льду крупно обыграл "Ванкувер Кэнакс". "Ванкувер" потерпел второе поражение подряд и девятое в 17 матчах сезона.

Оттава – Колорадо – 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 13 Комо (Джонсон, Барберио), 1:1 – 20 Хоффман (Карлссон, Брассар), 1:2 – 28 Керфут (Андригетто, Джонсон), 2:2 – 29 Стоун (Карлссон), 2:3 – 30 Андригетто (Керфут, Миронов), 3:3 – 47 Одуя (Пажо, Томпсон), 4:3 – 53 Хоффман

Рейнджерс – Эдмонтон – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Нэш (Зукарелло-Асен, Хэйс), 1:1 – 16 Пулюярви (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 1:2 – 30 Макдэвид (Лучич, Клефбом), 2:2 – 35 Бучневич (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк), 3:2 – 38 Нэш (Макдона, Шей), 4:2 – 59 Грабнер (Фаст)

Детройт – Коламбус – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Панарин (Савар, Бьоркстранн), 1:1 – 46 Атанасиу (Татар, Крунвалль)

Монреаль – Баффало – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 О′Райлли, 1:1 – 41 Шоу (Пачиоретти, Друэн), 2:1 – 63 Пачиоретти (Дано)

Бостон – Торонто – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Марнер, 0:2 – 14 ван Римсдайк (Райлли, Кадри), 1:2 – 15 Ватрано (Крюг, Миллер), 1:3 – 46 Райлли (Марнер, ван Римсдайк), 1:4 – 58 Марло (Комаров, Хайман)

Каролина – Чикаго – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Макгинн (Уильямс, Райан), 2:0 – 9 Скиннер, 2:1 – 27 Дебринкат (Паник, Тэйвс), 3:1 – 29 Макгинн (Райан), 3:2 – 43 Дебринкат (Керо, Кэйн), 3:3 – 51 Форслинг (Паник, Сибрук), 3:4 – 61 Саад (Форслинг, Дебринкат)

Филадельфия – Миннесота – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 41 Цукер (Дамба, Нидеррайтер)

Нью-Джерси – Флорида – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Сиверсон (Хэйс), 2:0 – 24 Палмиери (Хишир, Бутчер), 2:1 – 27 Бьюгстэд (Мэтисон)

Нэшвилл – Питтсбург – 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Раст (Летанг), 1:1 – 22 Террис (Саломяки), 2:1 – 23 Суббан (Арвидссон, Форсберг), 3:1 – 25 Смит (Джохансен, Форсберг), 3:2 – 32 Кессел (Летанг, Малкин), 3:3 – 42 Гюнцель (Шульц), 4:3 – 44 Йернкрук (Смит, Террис), 4:4 – 47 Думулин (Кессел, Шири)

Сент-Луис – Айлендерс – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Таварес (Ли), 0:2 – 10 Сизикас (Ледди), 0:3 – 13 Эберле (Лэдд), 0:4 – 23 Хо-Сэнг (Ледди, Куини), 1:4 – 31 Шенн (Данн, Шварц), 2:4 – 46 Апшолл (Бродзяк, Бортуццо), 2:5 – 55 Ли (де Хаан, Пелек)

Аризона – Виннипег – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 14 Риналдо (Степан, Голигоски), 1:1 – 34 Хендрикс, 1:2 – 42 Шайфли (Лайне, Уилер), 1:3 – 48 Коннор (Уилер, Шайфли), 1:4 – 59 Лайне

Сан-Хосе – Ванкувер – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Гертл (Карлссон, Браун), 2:0 – 35 Кутюр (Гертл), 3:0 – 58 Кутюр (Райан, Уорд), 4:0 – 59 Тирни, 5:0 – 59 Тирни.