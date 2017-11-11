Шайба Кривошапкина не позволила молодежной сборной Украины по хоккею обыграть команду Эстонии

Молодежная сборная команда Украины по хоккею уступила национальной сборной Эстонии в рамках международного турнира Crowns Baltic Challange Cup 2017, сообщает Федерация хоккея Украины.

Счет в этом матче открыл Глеб Кривошапкин точным броском на 14-й минуте. Но затем соперники отличились трижды.

Напомним, что накануне сборная Украины проиграла команде Латвии со счетом 4:9.

В воскресенье состоится последняя игра турнира в Клайпеде, против хозяев соревнований - Литва против Украины.

Украина U20 - Эстония - 1:3 (1:2; 0:1; 0:0)

11 ноября 2017 года, 13:00. Свитуріо арена (Клайпеда)

Состав Украины: Петленко (Дьяченко). Александров – Григорьев, Толстушко – Козачук, Табашник – Логач, Горлушко – Фирсов. Луговой – Коваленко – Мостовой, Кукла – Мазур – Рубан, Даниленко – Кривошапкин – Лесников, Печерских – Карпенко – Черный.

Голы: 1:0. Кривошапкин (Фирсов, Логач, 13:37), 1:1. Силланди (Макров, 15:30), 1:2. Кузнецов (Гулов, 17:18), 1:3. Кузнецов (Нестерцук, Федорук, 38:51)