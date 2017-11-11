"Оттава" обыграла "Колорадо" в первом матче европейской серии НХЛ Стокгольме

Два гола Марка Стоуна, в том числе в овертайме, принесли "Оттаве" победу над "Колорадо" в первом матче 2017 SAP NHL Global Series со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан "Оттавы" Эрик Карлссон сделал две передачи. В субботу команды встретятся снова.

Швеция без преувеличения с большой радостью приняла первый за шесть лет матч регулярного чемпионата НХЛ. Впервые за четыре с половиной года, с финала чемпионата мира 2013 года между сборными Швеции и Швейцарии, Ericsson Globe был заполнен еще до стартовой сирены. Местные болельщики бросили все дела, даже параллельно проходивший футбольный матч плей-офф отбора ЧМС-2018 между сборными Швеции и Италии, и устремились на их любимый вид спорта. Когда еще увидишь кумиров, в первую очередь капитанов обеих команд Эрика Карлссона и Габриэля Ландескога? По данным PR-службы НХЛ, на стадион пришли 97,4 процента человек, купивших билеты. Сообщается, что ничего подобного Globe не знал долгое время.

В то же время, за океаном состоялся еще ряд матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

10 ноября.

Колорадо – Оттава – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Якупов (Уилсон, Керфут), 1:1 – 8 Клаэссон (Карлссон, Хоффман), 1:2 – 15 Стоун (Уайдман, Одуя), 2:2 – 29 Керфут (Жирар, Комо), 2:3 – 33 ДиДоменико (Пайэтт, Фанюф), 3:3 – 52 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен), 3:4 – 60 Стоун (Карлссон, Брассар)

Коламбус – Каролина – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Дубински (Хянникяйнен, Мотте), 1:1 – 23 Дж.Стаал (Терявяйнен, Хэнифин), 1:2 – 48 Дж.Стаал (Ахо, Терявяйнен), 1:3 – 59 Макгинн (Райан, Уильямс)

Вашингтон – Питтсбург – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Карлсон (Овечкин, Кузнецов), 1:1 – 28 Кессел (Малкин, Раст), 2:1 – 38 Оши (Эллер, Карлсон), 3:1 – 53 Стивенсон ( Бэкстрем, Чорни), 4:1 – 57 Врана

Торонто – Бостон – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 35 Бержерон (Крюг, Маршанд), 1:1 – 39 ван Римсдайк (Райлли, Кадри), 1:2 – 54 Пастрняк (Бьорк, Шварц), 2:2 – 59 ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 3:2 – 61 Марло (Марнер, Гардинер)

Баффало – Флорида – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 13 Окпосо (Кэйн, Антипин), 1:1 – 26 Дадонов (Юбердо, Барков), 1:2 – 43 Маккошен (Дадонов, Юбердо), 1:3 – 58 Барков (Сивиур, Юбердо), 1:4 – 58 Трочек (Экблад)

Даллас – Айлендерс – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Клингберг (Сегин, Бенн), 2:0 – 14 Смит (Клингберг, Радулов), 3:0 – 16 Линделль (Ганзал, Клингберг), 4:0 – 26 Янмарк-Нюлен, 5:0 – 36 Спецца (Хэмьюс, Линделль)

Вегас – Виннипег – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Сбиса (Носек, Перрон), 1:1 – 15 Лаури (Танев, Куликов), 2:1 – 15 Перрон (Хаула, Энгелланд), 3:1 – 32 Карлссон (Смит, Энгелланд), 3:2 – 33 Лайне (Шайфли, Бафлин), 4:2 – 36 Нил, 5:2 – 37 Карлссон (Сбиса, Смит)