Молодежная сборная Украины по хоккею проиграла Латвии в первом матче турнира в Клайпеде

Молодёжная сборная Украины по хоккею начала свои выступления на международном турнире Crowns Baltic Challenge Cup 2017, где в стартовом поединке подопечные Андрея Срюбко проиграли сборной клубов Латвии, сообщает Федерация хоккея Украины.

Игра завершилась со счетом 2:9.

С первых же секунд поединка значительно более опытные латвийцы начали доказывать своё преимущество. Мартиньш Фремайнис открыл счёт уже на 64-й секунде встречи. Такое начало встречи несколько надломило нашу команду, и в первом периоде соперники воспользовались этим, отметившись ещё трижды.

Во втором периоде наша команда несколько выровняла игру. Дважды форварды украинской команды заставили капитулировать голкипера латвийцев Рейниса Петкуса. Но при этом у сине-жёлтых обнаружилась ещё одна проблема – наша команда начала провалиться при игре в большинстве. Соперники четырежды отмечались при игре в меньшинстве, доведя счёт до крупного.

По завершении матча игроки обеих команд порадовали болельщиков исполнением штрафных бросков.

Завтра украинская молодёжка будет играть против национальной сборной Эстонии. Начало матча – в 13:00.

Украина U20 - сб. клубов Латвии 2:9 (0:4; 2:3; 0:2)

Шайбы: 0:1 Фрейманис (Петкун), 01:04. 0:2 Хомяковс (Фрейманис, Озолиньш), 12:52. 0:3 Прусис (Яковлевс, А. Широковс), 15:58. 0:4 Фрейманис (Озолиньш, Мамичис - больш.), 16:53. 0:5 Кулда (Фрейманис - меньш), 25:39. 1:5 Коваленко (Карпенко, Александров - больш.), 31:42. 2:5 Карпенко (Печерских, Чорный), 32:48. 2:6 Фрейманис (Озолиньш, Хомяковс - больш.), 35:32. 2:7 Сикснис - меньш., 36:34. 2:8 Головковс (Беговс, Лещовс - меньш.), 50:05. 2:9 Фрейбергс (Макаровс - меньш.), 50:37.

Украина U20: Дьяченко; Толстушко - Козачук, Александров - Григорьев, Табашник - Логач, Горлушко - Фирсов; Лялька - Мазур - Рубан, Луговой - Коваленко - Мостовой, Даниленко - Кривошапкин - Лесников, Печерских - Карпенко - Чорный.