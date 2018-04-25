Женский хоккей: второй сезон чемпионата Украины и первые признаки стабильности

Женский хоккей очень молодой вид спорта. Достаточно сказать, что первый международный турнир был проведен только в 1987 году в городке Норт-Йорке, что в провинции Онтарио (Канада). В турнире приняли участие 7 женских сборных команд, в том числе сборная команда провинции Онтарио, как команда принимающей стороны. Тот турнир выиграла команда Канады.

Но главной его особенностью стал далеко не спортивный результат, а то, что во время проведения соревнований состоялась встреча представителей участвующих сторон с целью разработки стратегии лоббирования в Международной федерации хоккея на льду (IIHF) организации Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских команд. Эта встреча стала весьма продуктивной. Уже в 1990-м году в Оттаве состоялся первый официальный ЧМ среди женских команд. Поначалу, до 1994 года, турнир проводился раз в два года по четным годам. Но, пропустив ЧМ-1996, организаторы турнира провели следующий ЧМ в нечетном 1997-м. А начиная с 1999-го и по сей день проводят турнир ежегодно, делая перерыв раз в четыре года на Олимпийские игры (зимние Олимпиады, в отличие от летних, проводятся не в високосные года). Единственным исключением за весь этот период времени стал ЧМ-2003, который должен был состояться в столице Китая Пекине, но был отменен из-за эпидемии атипичной пневмонии.

Кстати, «олимпийский перерыв» раз в четыре года был включен на ЧМ неспроста. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включен в олимпийскую программу, начиная именно с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

Наконец, в мировом женском хоккее соблюдется строгая субординация, которую нарушить практически нереально. Так, борьбу за золото-серебро ведут между собой исключительно представители Северной Америки – 10 раз чемпионом мира становилась команда Канады (8 комплектов серебряных наград), 8 раз – США (соответственно, 10 комплектов «серебра»). «Третья сила», до поры до времени, также проявлялась довольно явственно – 12 из 18 комплектов наград у Финляндии. Правда, в последнее время, финские хоккеистки все чаще уступают свои позиции – 3 комплекта бронзовых медалей на счету хоккеисток России, два – Швеции, один – Швейцарии.

То же касается и 5 проведенных Олимпийских турниров в женском хоккее. 4 золота и 1 серебро у Канады против 1 золота и 3 серебряных успехов у США. Единственной глобальной сенсацией за все время существования женского хоккея и доминирования в этом виде спорта команд из Северной Америки, стало 2-е место сборной Швеции на играх в Турине-2006, где скандинавки в полуфинале обыграли команду США в серии буллитов – 2:3 (2:2 в основное время и овертайм). Впрочем, в финале канадки были на голову сильнее шведок, ведя после двух периодов 4:0 и досрочно потеряв всякий интерес к решающей игре олимпийского турнира (итоговые 4:1).

В Украине женский хоккей имел несколько робких попыток зарождения. А в самые первые годы Независимости даже существовала национальная сборная – с 1992 по 1995 годы. При этом, свой самый первый матч – исторический – 1 ноября 1992 года, команда выиграла у сборной Латвии в гостях, в Риге – 0:3. За время своего существования команда дважды участвовала в чемпионатах Европы среди коллективов второй по значимости Группы В (1993-й год – 11 место, 1995-й – 15-е), а на международном турнире «Кубок Москвы» в 1994-м проиграла все три матча и заняла последнее 4-е место. Кстати, на том турнире сборная Украины первый и последний раз в истории столкнулась с «третьей силой мирового хоккея» - командой Финляндии и потерпела самое крупное поражение в своей истории – 0:31. После участия в чемпионате Европы среди женских команд 1995 года украинская сборная была расформирована.

После этого проводились отдельные матчи, создавались команды, но отсутствие какой-либо четкой структуры проведения соревнований, а самое главное, устойчивого интереса со стороны меценатов и самой Федерации хоккея Украины к проведению полноценного чемпионата Украины, сводили все усилия по созданию таких команд на нет. «Лед тронулся» в начале 2016-го года, когда в ФХУ прозвучали первые посылы – женский хоккей нам интересен. А уже осенью того же 2016-го стартовал первый чемпионат Украины. Более того, турнир состоялся в полном объеме и в заранее намеченные сроки. А в октябре 2017-го стартовал второй сезон Чемпионата Украины среди женских команд.

Стабильность – признак класса. Проверить класс пока не на ком, украинские хоккеистки не проводят международные матчи на уровне клубных команд, а единственным опытом стало проведение игры летом 2017-го года, когда женская сборная клубов Украины противостояла аналогичной сборной клубов Турции. Но сама стабильность уже внушает оптимизм. Главное – в стране есть люди, у которых «доходят руки» до женского хоккея.

Кстати в матче со сборной клубов Турции, который состоялся 30 июля в Киеве, украинки разгромили соперниц со счетом 7:1.

На сегодня меценаты содержат 5 команд, которые и составляют перечень участников чемпионата Украины по женскому хоккею – «Королевы Днепра», «Пантеры», «Украиночка», «Днепровские белки» и «Лавина». Первый тур нынешнего сезона состоялся в Киеве в середине октября и уже в самом начале сезон 2017/18 порадовал сенсациями.

Еще в прошлом сезоне харьковские «Пантеры» стали единственной командой, которая сумела по ходу турнира отобрать очки у чемпиона страны «Королев Днепра». В нынешнем чемпионате их первый же матч отличался повышенным интересом. И, как оказалось впоследствии, неспроста. «Пантеры», которые накануне начали матч на 3 часа позже соперниц, отличались намного более слаженными и резкими действиями в атаке и, в итоге, буквально разгромили соперниц – 9:4. Далее «Пантеры» и сами потом потеряли очки в матче с «Украиночкой», но остались лидерами после 1-го тура, набрав 7 очков в турнирной таблице. У «Королев Днепра» 6 баллов и крайне непривычное, как для лидера - 2-е место.

Второй тур соревнований, как уже отмечалось, стартует в пятницу, 10 ноября, в Днепре. И именно здесь свой стартовый матч нынешнего сезона проведет кременчугская «Лавина», которая не участвовала в стартовом туре в Киеве. А вот текущий лидер – «Пантеры» - как раз этот тур пропускают. По регламенту соревнований, команды проведут 5 туров, но каждая из них будет участвовать только в 4 мини-турнирах – по 12 игр. По результатам регулярного чемпионата и определятся участники «Финала четырех», который состоится на главной ледовой арене страны – в киевском Дворце спорта.

Что касается женских еврокубков, по аналогии с мужской Лигой чемпионов, то международная федерация (IIHF) проводила такие турниры до 2014-го года и, на данный момент, временно упразднила. То есть, даже заявиться нашей потенциальной команде-чемпиону страны просто некуда. Европейским женским хоккейным коллективам приходится «вариться в собственном соку».

Впрочем, планы по возрождению главной команды страны – национальной сборной – в недрах ФХУ есть. И команда должна начать проводить игры уже через год, осенью 2018-го. А, значит, без матчей международного уровня украинские хоккеистки не останутся.

Женский хоккей в восприятии обывателя пока еще зрелище весьма экзотическое, если не совсем «дикое». И увидеть заполненные трибуны здесь не удастся при всем желании. Между тем, игра – страстная. И не редко выходит за пределы правил. Так, один из матчей первого тура был отмечен мужской «хоккейной забавой». Первая драка сезона при участии капитана ХК «Украиночка» Юлии Добровольской и «альтернативного капитана» ХК «Пантеры» Владиславы Скащук «украсила» игру. Как водится, в соответствии с правилами хоккея, это привело к дисквалификации двух игроков до конца игры.

Первая драка сезона при участии капитана ХК "Украиночка" Юлии Добровольской и альтернативного капитана ХК "Пантеры" Владиславы Скащук, к сожалению это привело к дисквалификации двух игроков до конца игры #дракавженскомхоккее #хкпантеры #хкукраиночка Публикация от ЖХК "Пантеры" г. Харьков (@whc_panthers_kharkiv) Окт 16 2017 в 12:40 PDT

Одна из «героинь» этой истории Юлия Добровольская в жизни совершенно другой человек. Ведь кроме игр за свою команду она еще и… тренер детского коллектива «Белый Барс». «Люблю этот вид спорта за командную работу! И могу похвастаться, что у меня уже три команды-семьи: мои родные и близкие, моя любимая команда «Украиночка» и третья новоиспеченная – «Белый Барс». Так что могу с уверенностью сказать, что я - счастливый человек!», - говорит хоккеистка в интервью официальному сайту «Белого Барса».

«На поле в роли игрока я - один человек, а в роли тренера – совсем другой, - сравнивает молодой начинающий тренер две свои ипостаси. - Я очень рада, что я «играющий тренер» и служу живым примером для своих «барсиков». Ведь свои первые шаги я начинала делать приблизительно в их возрасте. И им придется пройти через то, через что я уже прошла много лет назад».

«И играть, и тренировать доставляет мне море удовольствия, но на данный момент мне труднее быть тренером. Это мой первый опыт работы с целой хоккейной командой. Но это дело наживное, тем более, что я учусь в НУФКСУ по специальности «тренер по хоккею». Для меня это большая ответственность, и я благодарна Константину Буценко и Александру Бобкину, за то, что они поверили в меня и дали шанс попробовать себя в этой роли», - добавляет спортсменка.

А касательно своих уже проведенных на льду матчей, уверенно отмечает: «Самый запоминающийся матч – это, пожалуй, финальный матч прошлого чемпионата против ХК «Королевы Днепра». Неимоверно эмоциональный и насыщенный. Мы шли нога в ногу, но в конце нам немного не хватило сил, чтобы дожать соперника».

Взять реванш уже в первом матче нового сезона не удалось. Матч в рамках чемпионата Украины в Киеве, в середине октября, завершился со счетом 1:3 в пользу «королев». Но, у «Украиночки» еще будет немало возможностей доказать сопернику свою силу. В ближайший уик-энд, в том числе.

Стоит отметить, что правила женского хоккея существенно разнятся с мужскими – здесь в принципе запрещена силовая борьба, а игроки во избежание травм лица, играют в защитных масках-сетках. Это практически сводит к нулю риск потерять зубы во время игры или тренировки. Что, в случае с представительницами прекрасного пола, которым нужен особый уход за своей внешностью, весьма кстати.

Еще одной особенностью женского хоккея в Украине является то, что, в отличие от мужского, здесь категорически не приветствуется возрастной ценз. Накануне нынешнего сезона, летом 2017-го года, у мужчин разгорелся конфликт из-за меморандума, который клубы подписали с организатором чемпионата Украины – УХЛ. Было принято решение, что в национальном хоккейном первенстве не смогут принять участие игроки старше 1993 года рождения, и только 5 игроков 1993-1996 годов рождения смогут представлять национальные клубы. Впоследствии, действие меморандума якобы утратило свою силу, но негласное правило относительно возрастного ценза существует и по сей день.

У женщин в этом плане полная демократия. В составе киевской «Украиночки» играют и 18-летняя Марина Кобчук (15.01.1999 г.), и Наталья Романенко, которой 11 сентября исполнилось 50 лет. И такие «возрастные перепады» можно отметить практически в любой команде.

Кирилл Стадниченко