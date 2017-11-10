Старейший игрок НХЛ Ягр забросил первую шайбу за "Калгари"

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге 45-летний ческий ветеран Яромир Ягр отличился впервые за "Флэймз", а также сделал голевую передачу, и помог своей команде со счетом 6:3 обыграть "Детройт", сообщает официальный сайт лиги.

"Конечно, любой первый гол в новой команде особенный, тем более в Канаде, - сказал Ягр. - Я вижу, как болельщики это ценят, как они любят хоккей. С первого дня моего пребывания здесь они были ко мне очень добры, и я стараюсь играть как можно лучше".

С 1918 очками Ягр занимает второе место в истории НХЛ по результативности, уступая только Уэйну Гретцки (2857). Также он занимает третье место по голам (766) за Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Кроме того первую шайбу в карьере у "Калгари" забросил 23-летний форвард Марк Янковски. Он сделал это с передачи Ягра, что стало для молодого человека особенным моментом.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

9 ноября.

Нью-Джерси – Эдмонтон – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Бойл (Мур, Гиббонс), 1:1 – 26 Слепышев (Нюджент-Хопкинс, Лучич), 2:1 – 38 Стэффорд (Мюллер, Хенрик), 2:2 – 43 Лучич (Кэссиан, Нюджент-Хопкинс), 2:3 – 64 Драйзайтль (Рассел, Макдэвид)

Филадельфия – Чикаго – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Жиру (Ворачек), 2:0 – 12 Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 3:0 – 23 Кутюрье (Ворачек, Жиру), 3:1 – 36 Мерфи (Рутта, Боума)

Монреаль – Миннесота – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 42 Цукер (Гранлунд), 0:2 – 51 Цукер (Э.Стаал, Нидеррайтер), 0:3 – 59 Цукер (Уинник)

Сент-Луис – Аризона – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 25 Эдмундсон (Шенн, Торберн), 1:1 – 29 Перлини (Коннотон, Дюклер), 1:2 – 38 Перлини (Экман-Ларссон, Дворак), 2:2 – 45 Пьетранжело (Яшкин, Тарасенко)

Калгари – Детройт – 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Янковски (Беннетт, Ягр),2:0 – 13 Годро (Монахан), 3:0 – 26 Ферланд (Баклунд),3:1 – 28 Фрк (Ларкин, Манта), 4:1 – 32 Ткачак (Баклунд, Кулак), 4:2 – 35 Нильсен (Грин, Манта), 5:2 – 37 Ягр (Кулак, Годро), 5:3 – 39 Манта (Нильсен, Эрикссон), 6:3 – 57 Годро (Монахан)

Анахайм – Ванкувер – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Берчи, 1:1 – 17 Линдхольм (Ватанен, Ракелль), 2:1 – 36 Монтур (Ракелль, Перри), 3:1 – 40 Сильверберг (Ракелль), 4:1 – 41 Сильверберг (Кольяно, Мэнсон)

Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Кучеров (Куку, Стэмкос), 0:2 – 10 Киллорн (Джонсон, Джирарди), 0:3 – 10 Хедман (Палат, Гурде), 0:4 – 11 Стэмкос (Кучеров, Киллорн), 1:4 – 37 Тоффоли (Маззин, Копитар), 2:4 – 48 Фантенберг (Браун), 2:5 – 52 Наместников (Хедман, Кучеров)