"Тампа-Бэй" разгромила "Сан-Хосе", "Торонто" победил "Миннесоту" в НХЛ

В ночь на четверг в НХЛ состоялись три игры регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

"Торонто" в последние пять минут игрового времени обыграл "Миннесоту". Кроме того, "Рейнджерс" одолели "Бостон", а "Тампа Бэй" на выезде разгромила "Сан-Хосе".

Торонто – Миннесота – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Кадри (В. Нюландер, Райлли), 1:1 – 18 Цукер (Э.Стаал), 2:1 – 23 Марло (Браун, Хайман), 3:1 – 43 Кэррик, 3:2 – 55 Цукер (Сутер, Э.Стаал), 4:2 – 59 Браун.

Рейнджерс – Бостон – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Бучневич (Грабнер, Макдона), 1:1 – 10 Пастрняк (Бьорк, Бержерон), 2:1 – 14 Веси (Зибанежад, Бучневич), 3:1 – 15 Веси (Шаттенкирк, Деарнэ), 3:2 – 46 Бержерон (Крюг, Пастрняк), 4:2 – 59 Нэш (Макдона).

Сан-Хосе – Тампа-Бэй – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Донской (Торнтон, Павелски); 1:1 – 7 Дотчин (Гурде, Пойнт); 1:2 – 20 Кучеров (Стэмкос, Наместников); 1:3 – 29 Куку (Строльман, Гурде); 1:4 – 32 Наместников (Кучеров, Стэмкос); 1:5 – 46 Наместников (Стэмкос, Кучеров).